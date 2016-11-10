分析：特朗普当选可能给伊朗强硬派以口实 令外国投资人担忧

路透安卡拉11月9日 - 特朗普在美国总统大选中获胜，可能正中伊朗强硬派的下怀，打击已经变得小心翼翼的投资人。这些强硬派人士希望伊朗在国际上保持孤立。

特朗普在竞选时曾表示，他会放弃2015年伊朗与六大国达成的核协议。根据该协议，伊朗同意限制核计划，同时国际社会解除对伊朗的制裁。

特朗普的强硬立场与现任美国总统奥巴马递出的橄榄枝截然不同，不过这可能正中伊朗强硬派的下怀。

“如果特朗普对伊朗采取敌视政策，这将授伊朗强硬派以口实，”一名伊朗高官告诉路透。由于其讲话具有政治敏感性，该官员要求匿名。

另一名伊朗高官表示，“特朗普的获胜将使伊朗强硬派与他们的支持者团结起来...意味着国内政治压力增大，对外将采取攻击性的地区政策。”

特朗普在竞选中称伊朗是全球最大的支持恐怖主义的国家，并称核协议是“我所看到谈得最差的协议之一。”

但特朗普经常发表自相矛盾的言论，因此外国政府并不能肯定这些说法有多少会成为美国政策。

伊朗外长扎里夫敦促特朗普遵守与伊朗达成的协议。伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)表示，美国选举结果不会影响伊朗的政策，核协议不能因一届政府而被否认。

忠于伊朗最高领导人哈梅尼(Ayatollah Ali Khamenei)的强硬派过去几周已经暗示他们支持特朗普。这些强硬派是革命卫队、有权力的宗教人士和有影响力的政界人士。

他们不愿与西方缓和关系，因为这可能危及伊斯兰革命。他们在司法、安全部队和情报部门占据要职。

**对经济的担忧**

哈梅尼让派系林立的伊朗领导层保持团结，而他对华盛顿方面持敌意态度，排除了美伊关系正常化的可能性。

伊核协议使鲁哈尼的权力增大，让伊朗强硬派更感愤怒。2013年当选总统的鲁哈尼承诺改善外交关系，推动经济复苏。

“许多伊朗民众还有政府均认为，伊核协议是让伊朗摆脱经济孤立的唯一途径，”上述第一位伊朗官员称。“我不认为特朗普会撕毁伊核协议。”

因担心伊核协议的命运，一些西方企业一直希望希拉里在大选中击败特朗普。

“如今，特朗普胜出了，就连欧洲企业不愿在伊朗投资...最好的情况也只是他们采取观望政策，”一位经济部高官称。

该官员称，这将“有损于鲁哈尼的信誉还有他的经济规划”。

由于存在种种障碍，许多外国投资者仍迟迟没有进入伊朗。这些障碍包括伊朗银行业状况不佳，长期被排除在国际金融体系之外，政府在经济中作用过大，法律系统缺乏透明度等。

欧洲大银行一直不愿与伊朗进行金融交易，因担心违反目前仍然有效的美国制裁规定，从而招致经济处罚。

“由于特朗普的获胜，大型甚至中型外资企业、银行及其他投资者对投资伊朗...将会更谨慎，”在德黑兰的商务人士Reza Sardari说。

“这会伤害到经济，我们正希望吸引外国投资者。”

**伊朗5月进行总统选举**

但是，伊朗统治者采取的地区性政策将可能受到该国经济问题的制约。

“伊朗领导层的首要任务是改善经济，”驻德黑兰的分析师Saeed Leylaz表示。

“在短期内，由于特朗普胜选将会带来政治上的细微差别...但之后，伊朗领导层必须聚焦于自身的问题。他们将竭力避免对抗。”

一些内部人士称，特朗普当选可能刺激那些担心强硬派崛起的伊朗人，在定于明年5月进行的总统选举中投票支持鲁哈尼。

其他人则表示，如果伊朗经济不能很快有所改善，鲁哈尼要想保持住民众的支持会很困难。

“如果在伊朗总统选举之前经济没有起色，鲁哈尼将会面对强硬派对手的责难，指责他在核问题方面做出了太多让步且未能提振经济，”一位隶属温和派的前伊朗官员称。

“这样的话，他即便得以连任也将是一位非常弱势的总统。”(完)