特朗普推文称伊朗正在玩火 称不会像奥巴马那样仁慈

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透华盛顿2月3日 - 美国总统特朗普周五稍早发出推文指出，“伊朗正在玩火”，“他们不感谢奥巴马对他们仁慈。我可不一样。”
熟知内情人士周四表示，特朗普计划对数个伊朗实体进行制裁，试图扩大对德黑兰当局施压，同时规划一个更为全面的策略，以应对他认为是破坏稳定的行为。
他们指出，伊朗周日决定试射弹道导弹，引发特朗普做出上述决定，最快可能在周五宣布相关决策。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)