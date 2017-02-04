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时事要闻 | 2017年 2月 4日 星期六 09:52 BJT

特朗普推文称伊朗正在玩火 称不会像奥巴马那样仁慈

路透华盛顿2月3日 - 美国总统特朗普周五稍早发出推文指出，“伊朗正在玩火”，“他们不感谢奥巴马对他们仁慈。我可不一样。”

熟知内情人士周四表示，特朗普计划对数个伊朗实体进行制裁，试图扩大对德黑兰当局施压，同时规划一个更为全面的策略，以应对他认为是破坏稳定的行为。

他们指出，伊朗周日决定试射弹道导弹，引发特朗普做出上述决定，最快可能在周五宣布相关决策。(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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