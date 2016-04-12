特朗普的两个孩子无法在纽约州初选上为父亲投票

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透华盛顿4月11日（记者 Megan Cassella） - 美国共和党总统参选人特朗普称，他的两个孩子因未能赶上选民注册截止时间而感到愧疚；这意味着他们无法在下周举行的纽约州初选上为特朗普投票。
32岁的艾里克·特朗普（Eric Trump）和34岁的伊万卡·特朗普（Ivanka Trump）积极参与父亲的选战，但都错过了4月19日纽约州初选的选民注册最后期限。
特朗普在接受Fox & Friends节目电话采访时开玩笑称，他得想办法惩罚艾里克和伊万卡。
“不给零用钱了，”特朗普笑着说。
“他们不了解规则，”特朗普周一在福克斯新闻上称。“他们感到很愧疚。”
“但是没关系，我能理解。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。