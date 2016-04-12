特朗普的两个孩子无法在纽约州初选上为父亲投票

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月11日 - 美国共和党总统参选人特朗普称，他的两个孩子因未能赶上选民注册截止时间而感到愧疚；这意味着他们无法在下周举行的纽约州初选上为特朗普投票。
32岁的艾里克·特朗普（Eric Trump）和34岁的伊万卡·特朗普（Ivanka Trump）积极参与父亲的选战，但都错过了4月19日纽约州初选的选民注册最后期限。
特朗普在接受Fox & Friends节目电话采访时开玩笑称，他得想办法惩罚艾里克和伊万卡。
“不给零用钱了，”特朗普笑着说。
“他们不了解规则，”特朗普周一在福克斯新闻上称。“他们感到很愧疚。”
“但是没关系，我能理解。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
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