特朗普的两个孩子无法在纽约州初选上为父亲投票

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月11日 - 美国共和党总统参选人特朗普称，他的两个孩子因未能赶上选民注册截止时间而感到愧疚；这意味着他们无法在下周举行的纽约州初选上为特朗普投票。

32岁的艾里克·特朗普（Eric Trump）和34岁的伊万卡·特朗普（Ivanka Trump）积极参与父亲的选战，但都错过了4月19日纽约州初选的选民注册最后期限。

特朗普在接受Fox & Friends节目电话采访时开玩笑称，他得想办法惩罚艾里克和伊万卡。

“不给零用钱了，”特朗普笑着说。

“他们不了解规则，”特朗普周一在福克斯新闻上称。“他们感到很愧疚。”

“但是没关系，我能理解。”（完）