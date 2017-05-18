特朗普愿通过接洽解决朝鲜问题 但条件必须合适--韩国官员

路透首尔5月18日 - 韩国外交部周四表示，美国总统特朗普对韩国总统特使表示，美国愿意通过接洽解决朝鲜核危机，但要在适当的条件下。

特朗普表示，与朝鲜爆发“一场重大冲突”的可能性是存在的，所有选项都在考虑之中，但他希望通过外交途径解决危机，很可能通过延长经济制裁。

上周就职的韩国总统文在寅在竞选中的立场是对朝鲜采取更加温和的方式，但他表示，朝鲜必须改变坚持发展武器的态度，然后才可能进行对话。

周四电视播出文在寅派出的访美特使--媒体大亨洪锡炫的话称，特朗普谈到愿意通过接洽实现和平。

“特朗普说的他不会为磋商而磋商，重申了我们的共同立场，即对于对话，我们持开放态度，但必须要等到合适时机，”外交部发言人Cho June-hyuck在例行记者会上表示。

并称在本周美国国家安全顾问访问首尔期间，韩国和美国达成共识，将制定“大胆务实”的联合方案。

文在寅派往中国的特使、前总理李海瓒周四启程前往北京，将向中国国家主席习近平转达文在寅的亲笔信函。

在离开韩国之前，李海瓒曾表示，习近平和文在寅有望最早7月份在20国集团(G20)德国会议间隙举行会晤，此后一个月也可能单独进行中韩领导峰会。

文在寅本周已向美国、中国、日本和欧盟派出特使，韩国政府称之为“先发制人的外交”。派往俄罗斯的特使将于下周出发。(完)