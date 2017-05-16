媒体称特朗普与俄外长会面时泄漏机密情报 白宫严正否认

路透华盛顿5月15日 - 华盛顿邮报周一引述美国官员的话称，特朗普上周与俄罗斯外交部长会晤时对俄方透露了高度机密讯息，此举恐将令一与伊斯兰国有关的消息来源陷入险境。

白宫说这项指控是不实的。美国国家安全顾问麦克马斯特说，双方仅讨论了两国所面临的共同威胁。

民主党在参议院的二号人物Dick Durbin对华邮报导做出反应，称特朗普做出了“危险且鲁莽”的举动，共和党籍的参议院外交事务委员会主席科克则说，如果这项指控是真的，那么将会“非常、非常麻烦”。

华邮报导称，特朗普传递给俄罗斯外长拉夫罗夫和俄国大使Sergei Kislyak的讯息，是美方一伙伴通过高度敏感的情报共享机制提供的。

报导引述未具名官员称，该美方伙伴并未允许美国向俄国分享该情报，而特朗普却这么做，将会危及美国与一拥有伊斯兰国内部渠道的盟友的合作。

官员对华邮说，特朗普在白宫椭圆形办公室与拉夫罗夫和俄国大使会面时脱稿演出，开始叙述一个与伊斯兰国有关的威胁的细节，而该项威胁与在飞机上使用笔电有关。

报导称，根据一位知道特朗普与俄国官员谈话内容的官员说，特朗普似乎对他知悉威胁即将逼近而感到沾沾自喜，特朗普告诉俄国官员，他每天都能获得重大情报的简报。

华邮报导称，对大多数人而言，与对手讨论机密事项是非法的，但总统有权解密政府机密，所以特朗普此举可能不会违法。(完)