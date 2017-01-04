特朗普任命Robert Lighthizer担任美国贸易代表--声明

美国众议院情报委员会将传唤前国家安全顾问弗林--议员
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透华盛顿1月3日 - 美国总统当选人特朗普过渡团队周二在声明中称，特朗普已任命Robert Lighthizer担任美国贸易代表。
过渡团队在声明中称，在1980年代共和党总统里根(雷根)执政期间，Lighthizer曾担任副贸易代表，在数十项双边国际协议中就规划贸易政策和磋商起到主要作用，谈判议题从钢铁到粮食，不一而足。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。