特朗普任命Robert Lighthizer担任美国贸易代表--声明

路透华盛顿1月3日 - 美国总统当选人特朗普过渡团队周二在声明中称，特朗普已任命Robert Lighthizer担任美国贸易代表。

过渡团队在声明中称，在1980年代共和党总统里根(雷根)执政期间，Lighthizer曾担任副贸易代表，在数十项双边国际协议中就规划贸易政策和磋商起到主要作用，谈判议题从钢铁到粮食，不一而足。(完)