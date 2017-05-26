特朗普谴责曼城恐袭案泄密并下令调查 英警方恢复分享情报

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透布鲁塞尔/伦敦5月26日 - 美国特朗普总统周四表示，将调查英国曼彻斯特自杀炸弹袭击案情报遭人泄密给美国媒体一事，他并称这件事令人感到“严重困扰”；此前，恼怒的英国警方一度暂停与美国机构分享情报。
英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)在布鲁塞尔的北约峰会上，向特朗普提出了英国的疑虑，她告诉他英美情报共享一向都很保密。这是英国罕见地对其最紧密安全盟邦公开表示不满。
英国暂停与美分享情报持续将近一天，周四稍晚时，英国最高层级反恐官员说，警方在“重新获得保证”之后已经恢复与美国分享情报。
特朗普称这宗泄密令人感到“严重困扰”。
“我要求司法部和其他相关机构对此事启动完整的调查。而如果合适的话，罪魁祸首应该受到法律全面起诉。”特朗普在抵达布鲁塞尔后发布的声明称。
英国警方正加紧追查曼彻斯特演唱会自杀炸弹客Salman Abedi背后的可疑组织，但情报遭泄露引发了英国不满。(完)
(编译 李婷仪 审校 张荻)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
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