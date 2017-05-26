特朗普谴责曼城恐袭案泄密并下令调查 英警方恢复分享情报

2017年5月25日，比利时布鲁塞尔，美国总统特朗普与英国首相特雷莎·梅在北约峰会期间交谈。 REUTERS/Matt Dunham

路透布鲁塞尔/伦敦5月26日 - 美国特朗普总统周四表示，将调查英国曼彻斯特自杀炸弹袭击案情报遭人泄密给美国媒体一事，他并称这件事令人感到“严重困扰”；此前，恼怒的英国警方一度暂停与美国机构分享情报。

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)在布鲁塞尔的北约峰会上，向特朗普提出了英国的疑虑，她告诉他英美情报共享一向都很保密。这是英国罕见地对其最紧密安全盟邦公开表示不满。

英国暂停与美分享情报持续将近一天，周四稍晚时，英国最高层级反恐官员说，警方在“重新获得保证”之后已经恢复与美国分享情报。

特朗普称这宗泄密令人感到“严重困扰”。

“我要求司法部和其他相关机构对此事启动完整的调查。而如果合适的话，罪魁祸首应该受到法律全面起诉。”特朗普在抵达布鲁塞尔后发布的声明称。

英国警方正加紧追查曼彻斯特演唱会自杀炸弹客Salman Abedi背后的可疑组织，但情报遭泄露引发了英国不满。(完)