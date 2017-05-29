分析：特朗普结束外交首秀 徒留欧洲伙伴一头雾水

2017年5月25日，布鲁塞尔，参加北约峰会的领导人（从左至右）：土耳其总统埃尔多安、英国首相特雷莎·梅、美国总统特朗普和北约秘书长斯托尔滕贝格。 REUTERS/Matt Dunham

路透意大利陶尔米纳5月29日 - 在西西里岛，美国总统特朗普仔细听着七国集团(G7)有关贸易和气候变迁的复杂辩论，在镜头前微笑，同时在大部分时间内避免发出具有挑衅意味的推文。

场景拉至布鲁塞尔，他抨击北大西洋公约组织(NATO)伙伴国未扩大防务支出，一把推开黑山共和国总理，并再度批评德国对美贸易顺差。

美国的盟友们亲眼见识了特朗普担任总统首度出访展现的双重性格；特朗普这次为期九天的出访行程中，先是在出访第一站的沙特同众人“尬舞”，之后在以色列对中东和平做出了含混的承诺。

随着特朗普返国，欧洲官员们内心五味杂陈：一方面对于他肯耐心听他们的论点感到宽慰，但一方面又对他翻脸如翻书心有余悸，认为他还在寻找在重大政策议题上的立场。

“这非常符合他的策略性模糊作风，”智库“新美国安全中心”的学者Julianne Smith指出。“这在与敌人交手时或许很有效。但是和盟友打交道时就不行了。”

由于在峰会前的四场准备会议上，都无法与特朗普政府化解贸易、俄罗斯及气候变迁方面的歧见，其他G7领袖原本对这次峰会深感不安。

但官员表示，峰会的结果比他们原先担心的更好。

最后的峰会公报承认美国与其他六国对于遵守2015年巴黎气候协议存在分歧。

但在贸易方面，特朗普向其他六国让步，同意保留对抗保护主义的承诺。在俄罗斯议题方面，特朗普并未像一些盟国所担心的那样，坚持删除可能进一步制裁俄罗斯的威胁语句。

“我感觉他非常愿意参与，很有好奇心，有能力也有意愿提出问题并向所有对话方学习，”此次峰会东道主意大利总理真蒂洛尼指出。

**北约之行像一场灾难**

不过，特朗普拒绝摊牌他对巴黎协议的打算令人恼火。接近峰会的尾声时，特朗普调侃似的发推文称，下周他将对巴黎协议作出决定，这让与会代表百思不得其解他为什么不在陶尔米纳作出决定。

特朗普被人批评最多的还是在布鲁塞尔北约总部的露面，不止一位欧洲官员称之为一场“灾难”。

北约盟友的领导人像一群小学生一样站在特朗普身后，听他斥责他们不增加国防支出。他还再三指责一些成员国，称他们过去几年“欠下大量款项”，尽管成员国出资是属于自愿性质的。

最让盟友不安的是，特朗普未亲口承诺对北约共同防御条款的支持，而他出行之前白宫暗示他会确认支持。特朗普也没有提及俄罗斯，在许多欧洲人眼里，俄罗斯仍是北约存在的理由。

特朗普的演说让人回想起1月他那噩梦般的就职演说。这场演说更像是写给他国内铁杆粉丝中的死忠派。“我很自豪特朗普告诉北约那些赖着不缴钱的国家，要么交钱，要么闭嘴，”前共和党州长Mike Huckabee发推文回应称。

对德国人来说，特朗普在布鲁塞尔的表现尤其令人难堪。几个月来德国一直煞费苦心与特朗普修好关系--比如默克尔邀请他女儿伊万卡参加20国集团(G20)妇女峰会--而到头来德国还是受到特朗普的攻击。

前往北约(NATO)之前，特朗普与欧盟高级官员进行非公开会晤时对德国贸易顺差提出批评。

“如果特朗普真的想走孤立的道路，将只会使中国加速上升为全球第一，”一名德国高级官员表示。

**零和**

除了这些言辞之外，特朗普的肢体语言也令东道主难堪。在北约领导人步入新总部大楼准备合影时，特朗普一把推开黑山总理马尔科维奇挤到前边。

他还与现年39岁的法国新总统马克龙较力握手，而马克龙似乎在这两次较量中都占了上风。

特朗普在欧洲的强硬姿态，与几天前在沙特展示的形象构成鲜明对比。特朗普与他的出行团队在沙特国王萨勒曼为他们举行的盛大欢迎仪式上跳起了剑舞。

在总结周六的这次出访时，特朗普的顾问似乎对沙特之行最为热衷。特朗普在沙特签署了一项1,100亿美元的军售协议，并与沙特国王建立起了一位幕僚所说的“私人关系”。

“总统能够达成一些最令人惊讶的交易，这是任何一届政府都做不到的，”白宫国家经济委员会主任柯恩满怀热情地说。

德国外交关系理事会(German Council on Foreign Relations)的研究负责人Daniela Schwarzer说，此行证实了特朗普抱着一种“零和博弈”观点，即不是赢家就是输家，关系就是交易。

“他的言论和行动暗示，他并不认为美国到目前为止仍视为最重要的事项--与盟友建立良好和令人愉悦的关系--是当务之急。”她说。(完)