美国总统特朗普抨击新闻业造假 称女婿通俄报道子虚乌有

路透华盛顿5月28日 - 美国总统特朗普周日对新闻媒体业发动攻击，并驳斥白宫传出的说法为“假新闻”；此前有多份报道指出，特朗普就任之前，他的女婿在曾试图建立与莫斯科的秘密沟通管道。

特朗普在推特上发表相关评论不久后，美国国土安全部部长凯利(John Kelly)周日在电视新闻节目中打圆场，称赞所谓的私下沟通管道是是“一件好事”，特别是和俄罗斯建立此类管道。

特朗普周六结束中东及欧洲九天访问行程后返回白宫，将面临有关女婿库什纳(Jared Kushner)和俄罗斯驻美国大使间往来的相关质疑。

特朗普周日发布一连串的推文中指出，“我认为许多来自白宫的爆料，是假新闻媒体编造的谎言。”

纽约时报报道指出，特朗普的幕僚称，特朗普最快将在周日和律师团会面。

“只要你见到假新闻媒体用上‘消息人士称’的字眼，而他们也不提出名字，”特朗普写道，“很有可能这些消息人士根本不存在，而是由假新闻作者捏造的。#假新闻才是公敌。”(完)