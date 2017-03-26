综述：特朗普因支持票不足撤回医改议案 立法首战以失败告终

3月24日，美国总统特朗普在白宫对医改议案遭撤回的结果作出反应，副总统彭斯和卫生及公共服务部长Tom Price（左）分立在他的两侧。 REUTERS/Carlos Barria

路透华盛顿3月24日 - 美国总统特朗普周五在自己所在共和党控制的国会遭遇重大政治挫败，共和党领导人撤回美国医保体系改革议案，这是特朗普2016年竞选承诺的重要组成部分。

共和党温和派和党内最保守的议员持反对立场，导致议案所获支持不足后，众议院领袖们撤回该议案，意味着特朗普1月20日上任以来首份重大立法议案以失败告终。民主党则一致反对该议案。

众议院共和党原定周四举行的投票推迟至周五后，白宫及众议院议长莱恩(Paul Ryan)的游说仍无法争取到通过议案所需的216票支持。

“我们充分了解到什么是忠诚，关于拉票过程也学到了很多，”特朗普在白宫对记者表示，他寻求将责任归咎于民主党，即便他所在的共和党控制着白宫和参众两院。

周五的议案立法流产后，奥巴马医保(Obamacare)计划仍在实施，尽管共和党早在七年前就承诺要废除该立法。

医改计划失败不仅让人质疑特朗普在国会推进其他重要计划的能力，包括减税和提高基建支出，也让人质疑共和党有效治理国家的能力。

特朗普和莱恩都未说明是否打算试图很快再次解决医保法案问题。特朗普表示，他将把注意力转向让国会通过“大幅减税”议案，这是另一个棘手的计划。

共和党支持者称，这些立法将实现他们的一项目标，即削弱政府在医保方面管理过度的保姆角色。在特朗普两个月前走马上任时，白宫就把废除奥巴马医保作为其优先要务。

但白宫和众议院领袖们都未能制定出一项可以让有利益冲突的温和派和保守派都满意的计划，尽管特朗普给自己塑造成擅长撮合的形象。

在争取支持票的混乱过程中，莱恩在白宫与特朗普会面。莱恩称，他提议在众议院撤回该议案，因为没有获得通过议案所需的足够支持。特朗普同意这一做法。

“我们或许就少10到15张支持票，”特朗普称。“没有民主党的支出，我们做不到。”

参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)表示，该议案失败“是因为自从特朗普上任以来受两个特点困扰：不称职和背弃承诺”。

民主党称，特朗普的医改计划将取消数以百万计美国人的医疗保险，让超过3万亿美元的医保体系陷入混乱。

一些温和派的共和党人反对该议案，是因为担心数百万美国人会受到伤害。

“议案里有一些内容我不是特别认同，”特朗普补充称，但没具体说是哪些内容，但表示相信莱恩的领导力。

周五的事态不禁令人怀疑，莱恩是否有能力让立场分歧的共和党议员批准重大立法。

“我不会粉饰问题。对我们而言，这是令人失望的一天。做大事很难，”莱恩在记者会上称。

“奥巴马医保法是一项国家法律，”莱恩补充称。“在可预见的未来，我们将继续实施该医保法。”

**有点意外**

众议院最保守的共和党自由派(Freedom Caucus)，为议案的失败推波助澜。他们反对议案的一个原因，是认为议案有些部分和奥巴马医保太相似。

特朗普称，他对自由派的反对感到非常失望，还有“一点意外”。

无党派的国会预算办公室称，按照共和党议案，到明年有1,400万人会失去医疗保险，到2026年会有超过2,400万人没有医保。

共和党撤回医保改革议案的消息一出，美国股市先是小小松了一口气。指标股指缩减跌幅，收盘涨跌不一，标准普尔500指数.SPX略收低，道琼工业指数.DJI跌0.3%，纳斯达克指数.IXIC涨0.2%。

医院运营商股票大幅收高，标普医疗设施类股大涨2.7%。

美元在消息公布后温和走强，美国公债收益率从盘中低位小幅回升。

特朗普称，在民主党人“都变得文明之后”，他将对与他们在医保议案上合作持“完全开放”的态度。美国众议院民主党领袖佩洛希则表示，降低处方药价是可能与共和党展开合作的一个方面。

奥巴马医保法案提高了美国民众的参保人数，约有2,000万美国人通过该法案纳入了医保体系。(完)