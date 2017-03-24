焦点：特朗普与党内保守派未达成一致 众议院推迟新医保法案投票

路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周四未能与共和党议员就如何拆解奥巴马医保(Obamacare)达成一致，因此众议院不得不推迟对一份医保法案的投票，而这份法案原本被认为将是特朗普取得的首场立法胜利。

共和党保守派原本将周四设计为取得具有重大象征意义的胜利的日子。特朗普和众议院共和党领袖起初打算在前总统奥巴马签署奥巴马医保法案七周年这一天举行投票。

一些保守派共和党人认为，特朗普支持的新医保计划力度还不够大，而一些温和派则担心此项立法会伤及他们的选民；所以随着协商持续到晚上，投票也被无限期推迟。

白宫坚称，就算法案未能获得通过，也没有替代方案。

特朗普整周工作电话不断，并将议员带进白宫椭圆形办公室进行讨论，周四早晨会见了立场偏保守的共和党自由党团(Freedom Caucus)，而且稍晚还将会见立场较温和的共和党团体Tuesday Group。

特朗普对记者说，投票结果将会很接近，但仍乐观。“我认为我们做得很好。再过约三个小时我们就能看到结果，”他这样说的时候，正好开始有报导指出(众议院)投票被推迟。

即便该议案最终获得众议院批准，在共和党控制的参议院也可能面临一番苦斗。

众议院和参议院原本希望在4月8日之前向特朗普提交新的医保法案，届时国会将开始为期两周的春假。

**市场转为下跌**

这场表决被市场视为特朗普能否在国会推动其政策议题的重大考验。

这项法案的不确定性本周令金融市场惶惶不安。美股最近几个月因特朗普的亲商政策而乐观上涨，但周二大幅回跌，因投资者担心若无法通过医保法案，则特朗普的减税、基建支出等其他政策可能将受到延宕。

众院延后表决的新闻传出之后，标普500指数周四在收盘前30分钟内走低。终场则微幅下跌。

“推迟医保法案等同于推迟减税，所以当新闻传出他们没有达成协议时，市场就转为下跌了。”资产管理公司Cumberland Advisors主席兼投资长说。

现在谈恐慌还为时过早。

“如果此事果真出现延宕，或者投票表决结果为‘反对’，市场将出现可怕的反应。但如果早上进行投票，然后通过了，就会有可观的涨势，”Longbow资产管理公司执行长Jake Dollarhide表示。

众议院投票的推迟，可能令部分医疗集团与健康保险业的股价持续震荡。

由于出现延宕，众议院议长莱恩(Paul Ryan)与其共和党领导团队将持续寻求其他立法途径，促成投票表决。

奥巴马医保与共和党医保法案图表：tmsnrt.rs/2n0ZMKf

美国参议院就共和党医保法案立场变化图表： tmsnrt.rs/2mUE4Xf

美国民众对共和党医保法案看法民调： tmsnrt.rs/2n7f3e4 (完)