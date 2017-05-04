特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决

如果存款遭国外机构提领 卡塔尔政府准备好支持银行--QFC高管
路透多哈6月19日 - 卡塔尔金融中心(QFC)行政总裁Yousef al-Jaida周一表示，如果国外机构因对多哈的经济抵制而提领存款，该国政府准备好支持当地银行。
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
自1月上任以来，特朗普急于取得他在立法方面的首次重大胜利，本周他一直在亲自参与，试图巩固众议院共和党人的支持；特朗普的医改努力已在混乱中遭遇两次失败。
上述温和派议员在白宫外对记者表示，特朗普已表示支持他们在五年内追加80亿美元资金的计划，帮助那些投保前已存在疾病的人支付费用，否则这些人或将无法负担医保。
众议员Fred Upton称，目前看来法案可能在众议院获得通过，但另一名温和派众议员Billy Long称共和党似乎仍未获得所需的票数。
共和党人在白宫的呼吁下于上月重新进行谈判，但在4月为期两周的休会期之前未能就投票获取足够支持。
共和党人现在希望在周四傍晚再次进入休会期之前，能够达成某种一致。(完)
(编译 王琛；审校 李婷仪)
路透多哈6月19日 - 卡塔尔金融中心(QFC)行政总裁Yousef al-Jaida周一表示，如果国外机构因对多哈的经济抵制而提领存款，该国政府准备好支持当地银行。
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透布鲁塞尔6月19日 - 英国和欧盟的退欧谈判代表周一在布鲁塞尔举行首次会议，双方就如何组织谈判达成一致，不光释放出达成协议的良好意愿，还强调了谈判的复杂程度以及时间的紧迫性。