特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决

路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。

自1月上任以来，特朗普急于取得他在立法方面的首次重大胜利，本周他一直在亲自参与，试图巩固众议院共和党人的支持；特朗普的医改努力已在混乱中遭遇两次失败。

上述温和派议员在白宫外对记者表示，特朗普已表示支持他们在五年内追加80亿美元资金的计划，帮助那些投保前已存在疾病的人支付费用，否则这些人或将无法负担医保。

众议员Fred Upton称，目前看来法案可能在众议院获得通过，但另一名温和派众议员Billy Long称共和党似乎仍未获得所需的票数。

共和党人在白宫的呼吁下于上月重新进行谈判，但在4月为期两周的休会期之前未能就投票获取足够支持。

共和党人现在希望在周四傍晚再次进入休会期之前，能够达成某种一致。(完)