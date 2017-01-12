特朗普称制药商定价像“未受惩罚的谋杀” 打压制药类股大跌

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透纽约1月11日 - 美国当选总统特朗普周三称，制药公司对药品收取高价是“未受到惩罚的谋杀”，并承诺要改变这种情况。他的表态令制药类股大跌。
他在记者会上的这番讲话让投资者大惊失色，标准普尔500指数随后跌至平盘下方。Ishares纳斯达克生物科技类股ETF(IBB.O)下挫4%至日低，尾盘收低2.99%。
“当选总统说我们要协商药品定价，此话就需要认真对待，但这也是个复杂的事情，因为药品定价改革短时间内恐难明确，”Loncar Cancer Immunotherapy ETF(CNCR.O)经理Brad Loncar称。“这样高级别的人物作出这么负面的评论，大家就不想在这个行业投资了。”
特朗普也炮轰其他行业向政府索费过高，尤其是国防企业，但他自胜选以来仅数度公开提及药品定价的问题。他在周三的记者会当中仅简短提及洛克希德马丁(Lockheed Martin) (LMT.N)、福特汽车(Ford)(F.N)及联合技术(United Technologies)(UTX.N)，并承诺对在美国以外制造美国消费产品的企业课征边境税。
在他誓言降低药价支出后，ARCA医药指数下跌2%；辉瑞(Pfizer)(PFE.N)股价跌2.6%，强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)跌1%，吉利德科学(Gilead Sciences)(GILD.O)则跌2.3%。
在一些救命药物成本大涨吸引媒体及国会议员密切关注后，药品行业这两年来即因政府可能施加更多压力而如坐针毡。(完)
(编译 王丽鑫/龚芳; 审校 郑茵/杜明霞)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”