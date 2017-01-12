特朗普称制药商定价像“未受惩罚的谋杀” 打压制药类股大跌

路透纽约1月11日 - 美国当选总统特朗普周三称，制药公司对药品收取高价是“未受到惩罚的谋杀”，并承诺要改变这种情况。他的表态令制药类股大跌。

他在记者会上的这番讲话让投资者大惊失色，标准普尔500指数随后跌至平盘下方。Ishares纳斯达克生物科技类股ETF(IBB.O)下挫4%至日低，尾盘收低2.99%。

“当选总统说我们要协商药品定价，此话就需要认真对待，但这也是个复杂的事情，因为药品定价改革短时间内恐难明确，”Loncar Cancer Immunotherapy ETF(CNCR.O)经理Brad Loncar称。“这样高级别的人物作出这么负面的评论，大家就不想在这个行业投资了。”

特朗普也炮轰其他行业向政府索费过高，尤其是国防企业，但他自胜选以来仅数度公开提及药品定价的问题。他在周三的记者会当中仅简短提及洛克希德马丁(Lockheed Martin) (LMT.N)、福特汽车(Ford)(F.N)及联合技术(United Technologies)(UTX.N)，并承诺对在美国以外制造美国消费产品的企业课征边境税。

在他誓言降低药价支出后，ARCA医药指数下跌2%；辉瑞(Pfizer)(PFE.N)股价跌2.6%，强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)跌1%，吉利德科学(Gilead Sciences)(GILD.O)则跌2.3%。

在一些救命药物成本大涨吸引媒体及国会议员密切关注后，药品行业这两年来即因政府可能施加更多压力而如坐针毡。(完)