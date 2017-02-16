特朗普与零售业高管会面 讨论税改及边境税问题

路透华盛顿2月15日 - 美国总统特朗普周三称，税制改革是提振美国经济的关键。特朗普在白宫会见了塔吉特(Target)(TGT.N)、百思买(Best Buy)(BBY.N)及其他六家大型零售商的执行长。

这些高管与特朗普谈到调整企业税法及改善基础设施等问题。百思买和Target等公司支持税改，但敦促特朗普抵制对进口商品征收新的边境税的提议。

共和党控制的众议院提出要进行大规模的变革，边境税是内容之一。说服特朗普反对这些举措的话，边境税可能不会实施。

特朗普在周三的会面中表示，税务计划方面的工作进展“非常顺利”，但除了表示会简化税制外没有谈到其他细节。

像零售商、汽车制造商及炼油厂等非常依赖进口的企业表示，众议院共和党人推动的边境税，会盖过降低企业税带来的益处。批评者也认为，边境税会导致进口商品的消费价格上升。

特朗普曾表达了对众议院税改提案的一些担忧，称相关提议“过于复杂”。但白宫也曾表示，考虑对来自墨西哥的商品课征边境税，是为在南部边境筑墙提供资金支持的选项之一。

“税改是对我们经济产生影响的一个最佳契机，”特朗普在简短的开场白中称，但没有提及对于边境税的想法。(完)