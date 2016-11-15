分析：特朗普当选美国总统 给德国总理默克尔带来严峻挑战

路透柏林11月14日 - 特朗普当选总统，美国在全球的主要伙伴国都深受打击。但受打击程度最重的，莫过于德国，这个国家在总理默克尔的领导下，将自身视为开放和宽容的堡垒。

在对默克尔来说的几乎每一个重要议题上，无论是对抗俄罗斯还是促进自由贸易，乃至应对气候变化或是处理叙利亚难民潮，特朗普似乎都将把美国政府从德国的盟友变成对手。

特朗普在竞选活动中曾对德国总理指名道姓，用来攻击他的民主党竞选对手希拉里，称希拉里是“美国的默克尔”。他说默克尔去年向几十万名难民开放德国边境简直就是“疯了”。

所以，虽然在广泛意义上特朗普胜选被看做是对政治建制和自由民主价值观的背弃，但也代表了对默克尔这位欧洲最强势领导人的十分个人化的攻击。

在默克尔接近要宣布明年秋天是否将角逐第四任总理之际，这使她堆砌了更多责任。

尽管11年来不断与危机对抗对她造成的伤害，但默克尔的助手说，特朗普胜选及英国6月决定退出欧盟，已强化了她继续做下去的决心。

“鉴于我们在欧洲和欧洲以外面对的挑战，她不能就这么一走了之，去过幸福快乐的新生活。...她有一种责任感。”一名顾问表示。

南德日报上周刊出一幅漫画，上头画着特朗普笑咪咪地打开夹克，露出胸前涂写着“Ich bin kein Berliner”(我不是柏林市民)的标语。

这不会阻止默克尔尝试与特朗普合作。默克尔是一位严谨克制的政坛人物，喜欢小步小步来，而不喜欢大步躁进；特朗普则是在“让美国再度伟大”的梦幻承诺烘托下胜选。

默克尔是务实派，在德俄与德土关系陷入危机之际，她维持与俄罗斯总统普京和土耳其总统埃尔多安等政治强人对话，度过危机。

不过，从默克尔在特朗普胜选后发表的声明可以看出她的意图。她在这份声明中，设定了与特朗普合作的条件。

默克尔说，“德国和美国是通过价值观联系在一起的”，这些价值观包括“民主、自由、尊重法律和人的尊严，无论这些人的出身、肤色、宗教信仰、性别、性取向或政治立场”，“我将在这些价值观的基础上与下任美国总统紧密合作”。

**最大考验**

默克尔还是欧美跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)背后来自欧洲的最大推动力量。

上述协定仍处于谈判阶段，但特朗普上台后该协定几乎肯定会失败。特朗普的贸易保护主义承诺如果落实，对德国的冲击程度将尤为严重。德国经济非常依赖开放的全球贸易体系。

特朗普就任总统后，还将在其他一些方面对德国构成挑战，诸如气候问题和财政政策，以及国防支出和金融监管。

特朗普承诺将实施的一些政策，是默克尔与德国财长朔伊布勒多年来一直抗拒的，即借助超低利率环境，投入大量公共资金用于基础设施的升级改造。

讽刺的是，就在特朗普胜选的当周，德国也完成了堪称财政约束范本的2017年度预算。特朗普要求欧洲肩负起更大的自我防卫责任，在这种情况下，朔伊布勒所珍视的平衡预算原则还能坚持多长时间尚未可知。

但有一件事情是确定无疑的：特朗普上台后，德国将面对自柏林墙倒塌后的最大考验。

“说德国已突然成为西方世界的新领袖不只荒谬、也很危险，因为它会令人抱有永远不可能实现的期望，”一名德国高层官员表示。(完)