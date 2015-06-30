墨西哥因特朗普言论将不派选手参加环球小姐大赛--Televisa

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透墨西哥城6月29日 - 墨西哥电视台Televisa周一称，墨西哥将不派选手角逐今年的环球小姐大赛。环球小姐组织的股东之一、美国电视名人特朗普（Donald Trump）此前发表过侮辱墨西哥移民的言论。
Televisa及前环球小姐Lupita Jones负责组织遴选参加环球小姐大赛选手的比赛活动。
美国电视台NBC也表示，将不再转播环球小姐选美大赛。特朗普此前曾称，墨西哥移民是毒贩和强奸犯。
特朗普在本月早些时候宣布寻求共和党总统候选人提名时发表了上述言论。
“对于Televisa而言，与环球小姐大赛以及与特朗普旗下企业的任何商业关系都是不可接受的，”该电视台在声明中称。
一位发言人称，该声明意味着墨西哥将不会向环球小姐大赛派出选手。
四天前，Televisa部分持股的西班牙语电视台Univision称不会转播7月12日的美国小姐大赛，同时切断与环球小姐组织的关系。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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