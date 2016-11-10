特朗普胜选危及美墨贸易关系 打压汽车制造商类股

2010年10月28日，图为通用汽车在密歇根的一条生产线。 REUTERS/Rebecca Cook

路透11月9日 - 美国共和党人特朗普当选下任总统，给汽车生产商和其他依赖美国与墨西哥之间开放贸易的制造商带来新的压力。

美国汽车生产商和零部件供应商股价下挫，它们非常依赖墨西哥生产来支持在美国的制造和销售业务。

通用汽车(GM.N)股价周三最多下跌达4%，收盘缩减跌幅至2.4%。该公司周三宣布，将在俄亥俄州Lordstown工厂和密西根州Lansing工厂裁员2,000人，因销售放缓。

福特汽车(F.N)收高0.87%，盘中曾下跌。电动豪华汽车生产商特斯拉(TSLA.O)跌2.5%，如果特朗普政府削减对电动车的支持，特斯拉将受挫。

已经将业务转移到墨西哥的大型汽车零部件生产商股价重挫。Delphi Automotive(DLPH.N)收跌6.46%。加拿大Magna International(MG.TO)收低3.9%，该公司墨西哥业务约占营收的14%。

特朗普在竞选中时常指责美国汽车厂商将工作外包给墨西哥，这为他争取到蓝领工人的支持，但同时也可能推翻汽车行业数以十亿美元计投资计划的商业假设。

**阻止福特汽车建设墨西哥新厂**

在2015年6月宣布参选后，特朗普誓言将阻止福特汽车在墨西哥开设新厂，并威胁将对该公司返销美国的汽车征收高额关税。

但总部在底特律的原始设备供应商协会(OESA)资深分析师Charles Chesbrough指出，这些举措将迫使美国消费者面对更高的汽车价格。

“(特朗普的)贸易政策可能导致从墨西哥进口的小型汽车加价5,000美元甚至更多，”Chesbrough称。

美国汽车制造商和许多零部件供应商数以十亿美元计的投资，是基于美国与墨西哥、中国和其他国家相对开放的商贸关系。

据总部设在密西根的汽车研究中心的Ann Arbor，目前墨西哥在北美汽车总产量中占20%，自2010年以来共吸引超过240亿美元的汽车业投资。(完)