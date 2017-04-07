美国官员称特朗普贸易政策用新提法“偏差”来形容汇率老问题

路透华盛顿4月6日 - 美国总统特朗普在上任首日就誓要将中国列为汇率操纵国，但77天之后特朗普政府却在鼓吹一个新词：“汇率偏差(currency misalignment)”。

一名美国政府官员周四告诉路透，从造成贸易逆差的原因来看，政府认为汇率“偏差”比“汇率操纵”起到的影响要大得多。这意味着美国政府下周更加不太可能给中国贴上汇率操纵国的标签。

“汇率操纵一词没有全面概括我们关切的所有汇率波动，”该官员称。由于未经授权向媒体发言，该官员要求匿名。

特朗普周四与中国国家主席习近平在佛罗里达州举行首次面对面会谈，这次峰会势将弥漫着全球两大经济体之间商讨贸易问题的紧张气氛。

数位外汇政策专家告诉路透，美国财政部长努钦看上去不太可能在4月14日的半年度外汇报告中给中国贴上汇率操纵国的标签。

奥巴马政府为评判汇率操纵国设定了三个条件，中国仅满足其中的一个，即对美国存在较大规模的商品贸易顺差。

专家称，美国财政部必须对有关汇率操纵的定义作出重大改变，才能勉强在4月14日发布的最新报告中给中国贴上这一标签。中国干预外汇市场是为了支持而非压低人民币汇率，而且去年中国的全球经常帐盈余与GDP之比滑落至1.8%，远低于目前3%的门槛。

这种改变还可能使韩国、台湾及其他国家和地区被归为汇率操纵方。

该官员的言论暗示，与汇率报告相比，特朗普政府会更重视为期90天的贸易滥用行为报告，其中包括汇率偏差问题。

“汇率偏差有别于汇率操纵和低估，”该官员称。“因此，我们希望看到分析货币状况的过程，包括是否存在偏差，而不仅仅是是否被低估或操纵。”

美国商务部长罗斯在上周宣布进行贸易滥用研究时称，当一种货币不在正常估值范围内时，就会出现偏差情况。而货币脱离正常估值范围可能是由操纵行为或其他无意识的因素所导致。

“汇率偏差对贸易关系具有很大的破坏性，即便该货币没有被操纵或低估，”罗斯称。(完)