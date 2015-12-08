特朗普呼吁禁止穆斯林进入美国 遭到多方抨击

美国共和党总统参选人特朗普周一呼吁禁止穆斯林进入美国，这是迄今为止美国总统参选人就如何应对加州枪击案所作出的最强烈提议。他还警告称，如果不采取严厉措施，会发生更多的“9.11”式袭击。特朗普此番言论遭到多位总统参选人抨击。白宫副国家安全顾问罗兹亦称，特朗普的相关呼吁违背美国的价值观，会损及国家安全。路透