特朗普批评穆斯林不举报可疑活动 在预防袭击上做得不够

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦3月23日 - 美国共和党总统参选人特朗普称，穆斯林未能举报可疑活动，他们必须采取更大努力协助预防类似比利时发生的袭击。

“当他们看到问题的时候他们必须要举报，但他们没有，这是个大问题，”特朗普在周三播出的英国ITV电视台采访中说道。

特朗普表示，巴黎恐怖袭击案的一名嫌疑人在布鲁塞尔居住的地方隐藏了很久才被该国警方发现，这是个“耻辱”。他曾呼吁禁止穆斯林进入美国。

“他就待在他长大的地方，却没人举报他，可能这（袭击）就是惩罚。这是个耻辱，”特朗普说道。

特朗普表示，有迹象表明去年12月在加州发生的疑似穆斯林极端分子的袭击可以避免。那次袭击导致14人死亡。

“社区里很多人都知道他们要这样做，因为他们公寓的地面堆着炸弹……可是却没人举报。”

“我不知道这算什么。他们似乎在互相保护，可实际上造成了严重损害。他们必须向社会敞开心扉，他们必须举报坏人。”（完）