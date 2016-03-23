特朗普批评穆斯林不举报可疑活动 在预防袭击上做得不够

国际油市：美国原油价格自一周低点反弹，关注待公布的美国库存数据
“国际能源署(IEA)称，其预计油价上涨将导致美国页岩油产量大幅增加，”澳新银行在一份报告中说。“这与我们的预估基本相符。”
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦3月23日 - 美国共和党总统参选人特朗普称，穆斯林未能举报可疑活动，他们必须采取更大努力协助预防类似比利时发生的袭击。
“当他们看到问题的时候他们必须要举报，但他们没有，这是个大问题，”特朗普在周三播出的英国ITV电视台采访中说道。
特朗普表示，巴黎恐怖袭击案的一名嫌疑人在布鲁塞尔居住的地方隐藏了很久才被该国警方发现，这是个“耻辱”。他曾呼吁禁止穆斯林进入美国。
“他就待在他长大的地方，却没人举报他，可能这（袭击）就是惩罚。这是个耻辱，”特朗普说道。
特朗普表示，有迹象表明去年12月在加州发生的疑似穆斯林极端分子的袭击可以避免。那次袭击导致14人死亡。
“社区里很多人都知道他们要这样做，因为他们公寓的地面堆着炸弹……可是却没人举报。”
“我不知道这算什么。他们似乎在互相保护，可实际上造成了严重损害。他们必须向社会敞开心扉，他们必须举报坏人。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
“国际能源署(IEA)称，其预计油价上涨将导致美国页岩油产量大幅增加，”澳新银行在一份报告中说。“这与我们的预估基本相符。”
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
行政长官梁振英最后一份《施政报告》有两大特点，其一是他自称五年前的竞选承诺基本上全部落实，其二是他只字不提任内最受关注的政改方案被否决。显然地，临别秋波的特首很希望雁过留声，让后世记得曾经出现过一位尝试为香港解决长期积压下来的问题的最高决策者，于是他费了不少笔墨总结处理「民生无小事」的竞选承诺，政改方案的败笔不提也罢。