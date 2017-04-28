特朗普临阵变卦不退出NAFTA 将与加墨两国重新协商

路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四表示不退出北美自由贸易协定(NAFTA)，并对重新协商为美国赢得更好的条件表示乐观，此前加拿大与墨西哥领导人希望特朗普不要退出。美、加、墨三国之间的这项协定已有23年历史。

特朗普在白宫会晤阿根廷总统马克理(Mauricio Macri)时表示，取消NAFTA协定“将对整个体系造成相当大的冲击，”特朗普长期以来谴责此一协定对美国不公平，原本计划在两、三天内将其终结。

在白宫官员周三披露特朗普及其顾问一直在考虑就退出NAFTA发布行政令后，特朗普表示他接到墨西哥总统培尼亚与加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)的电话。

“他们请我重新协商。我会这么做，”特朗普表示，“而且我认为重新协商可以取得成功，坦白说，这是好事，因为这(比退出NAFTA)简单多了。”

特鲁多表示，他已经警告特朗普退出NAFTA将造成的破坏。墨西哥外长指出，在新的协定下，可望达成对所有三个国家都好的结果。

美国可能退出NAFTA的消息，周三撼动了金融市场。在特朗普发表评论后，周四市场恢复了平静；墨西哥披索兑美元升值0.86%，而加元兑美元则持平。

特朗普曾多次承诺，若无法重新协商为美国争取更优惠条件的话，则将退出这项生效23年之久的协定。他一直指责墨西哥破坏美国的就业机会。上世纪90年代初期，美国对墨西哥保持小幅贸易顺差，到2016年时则转呈逆差630亿美元。

“若我无法为美国达成公平的协议，即对我们的员工和企业公平的协议，则我会终结NAFTA。但我们应展示出重新谈判的强烈意愿。”特朗普表示。

NAFTA谈判可能要到8月才会正式展开。美国贸易代表办公室(USTR)必须先向国会送交一份通知，并于协商之前进行为期90天的谘商期。USTA一名发言人表示，在特朗提名的贸易代表莱特希泽获得参议院确认之前，不会送出这份通知书。(完)