特朗普签署修订版“禁穆令” 以避开法律挑战

路透华盛顿3月6日 - 美国总统特朗普周一签署一项修订版入境限制行政令，但把伊拉克从限制名单上撤除，将禁止六个穆斯林国家公民进入美国。此前特朗普的第一版“禁穆令”遭到法院冻结。

新版禁令将在3月16日生效，将在未来90天内禁止伊朗、利比亚、叙利亚、索马里、苏丹和也门公民入境。该禁令将只适用于新的签证申请人，意味着根据上一版禁令被撤销签证的大约6万人将获准入境美国。

“我们安全面临的威胁持续演变，常识告诉我们必须不断地重新评估和重新考虑我们赖以保护国家的各项制度，”美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在特朗普签署新政令后对记者表示。

民主党迅速作出激烈反对的表态，将其称为一份带歧视性的禁令。

“特朗普政府尽管进行了重新包装，但这份穆斯林和难民禁令的目的仍然是不道德、不符合宪法精神且危险的。”美国众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)在声明中说。

不过原本对特朗普最初禁令持批评态度的部分共和党人，对于这份新禁令的态度更为正面。

美国参议院外交事务委员会主席科克(Bob Corker)表示，他对于这样的处理方式“感到十分鼓舞”，并且乐见伊拉克从名单中被移除。

修改后的法令意味着，来自禁令名单国家的数以万计的美国绿卡持有者(合法的美国永久居民)将不再受到影响。

最初的行政令规定，来自七个国家的旅行者90天内不得进入美国，120天内禁止一切难民入境。来自叙利亚的难民原本被无限期禁止入境，但根据新的禁制令，他们不再被区别对待。

一位白宫资深官员说，伊拉克从禁令名单中被删除，原因在于该国政府采取新的审查程序，譬如加强签证面试筛选和数据共享，此外还因为该国与美国合作打击伊斯兰国激进分子。(完)