焦点：特朗普在记者会上指责美情报机构 但未阐述其经济政策主张

路透纽约1月11日 - 美国当选总统特朗普周三在其当选以来的首次记者会上，指责美国情报机构的做法让人想起纳粹德国。但他没有阐述其经济政策主张，令满怀期待的美元多头大失所望

特朗普称，情报界泄露出的一些信息，导致媒体毫无根据地报道其在俄罗斯被录下有失体面的资料。

“我认为这是可耻的，情报机构允许出现如此虚假和伪造的信息，是可耻的。我认为这是耻辱，我想说...这是纳粹德国才会做出的事情，他们就是这样做的，”特朗普在纽约的记者会上说道。

特朗普首次承认俄罗斯可能在2016年美国总统选举期间，对美国民主党全国委员会以及民主党高层人士的电邮进行了黑客攻击。“我认为是俄罗斯干的，”他说道，指出还有其他国家也对美国发动了黑客攻击。

特朗普针对美国中央情报局(CIA)等情报机构的言论，可能加剧其与美国情报界之间的紧张关系。特朗普最开始对情报机构的调查结论持蔑视态度。情报界认为俄罗斯对美国大选发动黑客攻击，旨在帮助特朗普打败美国民主党总统候选人希拉里·克林顿。

将于1月20日上任的特朗普称，那些在俄罗斯黑客问题上对他泼脏水的档案是“虚假消息”和“捏造事实”。

**备忘录和研究报告**

两名美国官员称，指控特朗普的内容出自一份报告附带的两页备忘录中；报告内容有关俄罗斯干预2016年大选，并在上周呈送特朗普和总统奥巴马。其中一名官员表示相关指控“未经证实”。

特朗普表示，有关他已事先获知这份备忘录内容的消息“可能是由(美国)情报部门散播出来的。谁知道呢？但如果真是他们干的，这可能要成为他们的行事记录上一个巨大的污点。”特朗普并未拿出相关证据。

CNN周二对这份备忘录进行了报道。BuzzFeed则公开了一份更为全面的35页文件，由前英国对外情报官员Christopher Steele撰写，其中概述了特朗普被抓住在俄罗斯有不良行为的把柄，以及据称与俄方人士有联系的情况。

这些指控内容包含在由反对特朗普的人士撰写的研究报告中。民主党和美国官员去年就得到了这些报告。

一名美国官员表示，目前为止调查机构尚无法证实，特朗普与俄罗斯商界及其他被美国情报分析员认定的俄罗斯情报官员或为其情报部门工作的人员存在财务和个人关系。

这名美国官员表示，Steele报告的部分内容已被证明为不实。

对于竞选期间与特朗普或其竞选团队有关人员是否与俄罗斯方面接触，特朗普在记者会上拒绝回应，并表示他与俄罗斯并无借贷或商业交易关系。

特朗普对自己加强与俄罗斯总统普京关系的目标提出辩护。“如果普京对特朗普有好感，我视此为资产，而非不利因素，”他表示。

对于自己与情报机构会面之事遭到外泄，特朗普也颇有微词，暗指情报单位负有责任。

“我跟情报部门会晤了许多次，每一次碰面必定见报，想必有人在外泄消息，”他表示。

受特朗普记者会影响，美国公债收益率下跌，美股震荡收高，美元指数触及一个月低位；原油和黄金则上涨。

**场内欢声雷动，场外抗议不绝**

这场备受期待的记者会火力全开，特朗普的助手们一度在旁喝采叫好，这位候任总统甚至愤而拒绝回答一名CNN记者的提问。

而在记者会场外，10多名抗议者聚集在特朗普大厦街对面的警方封锁线外，面对第五大道的来往车流，高举“倒掉垃圾特朗普(Dump Trump)”以及“忠于美国，不是俄国(Allegiance To America Not Russia)”的标语。

这是特朗普约六个月来的首次记者会，大约250位记者挤进特朗普办公地点的大厅，会上特朗普还抨击药厂的定价政策。

提问内容延伸至特朗普就任后将面临的诸多问题。特朗普誓言将很快与墨西哥就美墨边境建立高墙一事展开协商，并表示上任两周内将提名一位最高法院法官，填补保守派法官Antonin Scalia过世所留下的空缺。

特朗普还表示，一旦参议院批准他提名的人选普赖斯(Tom Price)担任卫生部长，他将拿出一个计划取代奥巴马的医保法案。

特朗普还谈到了如何将自身与其所拥有的商业分开，从而避免上任后的利益冲突。特朗普的商业帝国中包括酒店、高尔夫球场以及酒厂等资产。

特朗普还谈到自己会如何使制造业岗位从海外工厂回到美国，他还抨击称制药商在定价方面“逍遥法外”。

美国股市一度跌至盘中低点，后有所反弹，医药类股在特朗普发表关于药价的评论后受到打击。(完)