焦点：特朗普对TPP说不 给中国担纲区域贸易领头羊开路

路透东京/悉尼11月22日 - 在美国总统当选人特朗普(Donald Trump)表态将退出后，跨太平洋伙伴关系协定(TPP)支持者周二称，TPP几乎已无运作可能，这为中国担任区域贸易领头羊开道。

日本和澳洲周二表达坚决支持TPP协定。几小时前特朗普誓言会在上任首日让美国退出TPP，称TPP对美国而言可能是一场灾难。

特朗普这一宣布似乎已切断对于TPP的任何希望。TPP是现任美国总统奥巴马的标志性贸易倡议，协定谈判已历时五年，原本有望覆盖全球经济产值的40%。

但没有美国参与，TPP无法生效。该协定要求占到全部成员国国内生产总值(GDP)85%的至少六个成员国签署。

日本首相安倍晋三周一在记者会上表示，TPP若无美国参与，将是毫无意义的。日本国会继续就是否批准TPP进行辩论，安倍政府誓言将游说其他成员国批准TPP。

但就算是未得到美国批准，TPP也不会就此流产。

“只会继续以未生效的状态存在，”日本内阁府TPP总部的Shinpei Sasaki说。“如果今后美国启动程序获得国会批准，就会满足规定，TPP就会生效。”

**修改协定**

可以想见其他成员国能够绕开美国退出协定行事。

澳洲贸易部长Steven Ciobo在堪培拉对记者表示，即便没有美国参与，其他国家也可以推进TPP，可以对协定做出修改，还可能增加新的成员国。

“比如说，如果中国，或者印尼，或者其他国家希望加入，我们可以说，‘行，我们敞开大门，允许他们也来签协议。’”

但新加坡总理李显龙称，重启谈判并非易事。“如果要签新协定，必须要从头来过。事情还没到那一步，船到桥头自然直。”

**中国版自贸协定**

中国推出了名为区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的中国版亚太自贸协定，明显将美国排除在外。RCEP是更具传统意义的贸易协定，包括削减关税，而非TPP所规定的开放经济体、制定劳工和环境标准。

周末在秘鲁召开的亚太经合组织(APEC)领导人峰会上，RCEP成为了关注焦点。

中国APEC代表团资深官员谭健称，现在有更多国家寻求加入RCEP，其中包括秘鲁和智利，而现有成员国也希望尽快达成协议抗击日益高涨的保护主义。

中国外交部周二表示，中国政府对达成促进区域自由贸易的任何协议都持“开放态度”，条件是协议不被“碎片化及政治化”。

中国外交部发言人耿爽表示，“RCEP进程是由东盟作为核心来主导的。长期以来，中方同东盟以及其他有关各方一直积极推动RCEP谈判。我们愿意继续与各方推动谈判进程，争取早日取得积极进展。”(完)