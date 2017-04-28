独家：特朗普称美国或与朝鲜有“重大、重大”冲突 但将寻求外交途径解决（更新版2）

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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四表示，在围绕朝鲜核试和导弹计划的僵局中，有与朝鲜发生重大冲突的可能性，但他倾向于通过外交途径解决争端。

“我们有可能最终会与朝鲜发生重大、重大冲突。这点毫无疑问，”特朗普在总统办公室接受路透专访时表示。周六将是特朗普正式上任后的第100天。

尽管如此，特朗普表示，他希望和平解决这个让美国数任总统大伤脑筋的危机。特朗普以及美国政府强调，准备实施多种新的经济制裁，同时也不完全排除军事行动。

“我们很希望通过外交途径解决问题，但这很难，”他说。

特朗普在接受路透专访的42分钟里，对于同台湾总统蔡英文再次对话抱持冷淡态度。特朗普与蔡英文之前的一次通话曾激怒中国。

他还表示，希望韩国负担部署美国萨德反导防卫系统的费用，他估计大约为10亿美元。由于美国对韩国有高额贸易逆差，因此他希望重新协商美韩自由贸易协议，否则就废止。

当被问及他何时将宣布打算重新协商美韩自贸协议，特朗普表示，“很快。我现在就是在宣布。”

特朗普还指出，他正在考虑把以色列和沙特阿拉伯加入下个月出访欧洲的行程，强调他希望实现巴以和平。他并抱怨称，在美国协助防卫沙特的行动中，沙特并未付出应该负担的合理费用。

在被问到打击伊斯兰国时，特朗普称该武装组织必须被打败。

“我必须得说，要有个了结。必须要让他们蒙羞，”当被问及打击伊斯兰暴力极端主义最终将走到哪一步时，特朗普这样说。

**习近平‘非常尽力’**

特朗普称朝鲜是他在全球最大的挑战。他高度赞扬了中国国家主席习近平，称中国为遏制朝鲜提供帮助。两位领导人本月稍早在美国佛罗里达州会晤。

“我相信他正在尽很大的努力，他当然不希望看到混乱和死亡。他不希望看到。他是个好人。他是个非常好的人，我现在已经很了解他了。”

“而且，他爱中国，爱中国人民。我知道他想做一些事情，但他有可能做不到。”特朗普说。

特朗普发表此番讲话的前一天，他和高级国安顾问就朝鲜威胁向国会进行了情况通报。美国国务卿蒂勒森周五将与联合国安理会开会，迫切要求对朝鲜采取更严厉制裁。

美国政府周三宣布朝鲜构成“紧急国安威胁，是最优先的外交政策事务。”美方表示将主要从经济和外交层面施压，包括和中国合作来遏制朝鲜，但对协商仍持开放态度。

多位美国官员表示，军事打击仍是选项之一，但他们淡化这一可能性，不过特朗普政府已经派遣航空母舰打击群及一艘核动力潜艇前往此一区域以展示武力。

如果美国采取直接军事行动，将面临朝鲜大举报复的风险，日韩以及驻扎在两国的美军也可能会有严重伤亡。

**“我希望他是理性的”**

在被问及是否认为朝鲜领袖金正恩会理智行事时，特朗普表示，他决策时会假设金正恩是理智的。特朗普指出，金正恩年纪轻轻就成为了一国之主。

“当年他才27岁，父亲死了之后就继位。无论怎么说，这不是件容易的事，特别是在那个年纪。”

“这无关褒贬，我只是说这是很困难的事。至于他是否理性，我并无看法。我希望他是理性的，”特朗普说道。

特朗普一边啜饮着按铃让助手送来的可乐，一边对台湾总统蔡英文的再次通话提议泼下冷水。蔡英文接受路透专访时表示，继去年12月与特朗普通电话之后，她期待能有机会再与特朗普通话。

“我的问题是，我已经与习近平建立了很好的私交，”特朗普说。“我确实感受到他在重大问题上在倾尽全力地帮助我们。所以我现在不想给他制造难题。”

“所以我肯定会优先和他谈话。”

特朗普同时提到，国会共和党及民主党议员在周六最后期限将届之际仍对支出协议存在歧见，政府有可能因此关门大吉，他希望不会走到这一步。

但他说如果政府真的关门，民主党得要负责，因为他们试图在提案中加入“对波多黎各纾困”及其他项目的资金。

外界批评周三公布的长度只有一页的税改计划可能导致美国赤字增加，对此他也进行了辩护，称改善贸易协定及经济成长将可抵销相关成本。

“我们将会争取到可以弥补巨额赤字的贸易协定。我们将会达成更好的贸易协定，”特朗普说道。(完)