独家：特朗普表示愿同金正恩会面 并呼吁重新谈判巴黎气候协议

美国共和党总统参选人特朗普周二接受路透专访时表示，愿与朝鲜领导人金正恩会面，以努力阻止朝鲜核项目。特朗普拒绝透露他具体计划如何处理朝鲜问题，但表示对同金正恩会面持开放态度。他称不赞成俄罗斯总统普京在乌克兰东部地区的行动，并呼吁重新谈判巴黎气候协议。路透