美国白宫称特朗普不会行使行政特权来阻止前FBI局长科米作证

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月5日 - 美国总统特朗普将不会利用行政特权来阻止前FBI局长科米(James Comey)出席本周备受期待的国会听证会，这是科米自上个月被特朗普突然解职以来首度出席。
“为了帮助参议院情报委员会能迅速彻底地调查相关事实，特朗普总统将不会对科米预定的作证主张行政特权，”白宫女发言人SarahSanders周一对记者表示。
总统可以主张行政特权来防止政府员工分享讯息。
如果特朗普声称对科米主张行政特权，则可能给人一种政府正设法隐瞒有关FBI俄罗斯调查案讯息的感觉。(完)
(编译 戴素萍 审校 许娜)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。