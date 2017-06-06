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时事要闻 | 2017年 6月 6日 星期二 08:28 BJT

美国白宫称特朗普不会行使行政特权来阻止前FBI局长科米作证

路透华盛顿6月5日 - 美国总统特朗普将不会利用行政特权来阻止前FBI局长科米(James Comey)出席本周备受期待的国会听证会，这是科米自上个月被特朗普突然解职以来首度出席。

“为了帮助参议院情报委员会能迅速彻底地调查相关事实，特朗普总统将不会对科米预定的作证主张行政特权，”白宫女发言人SarahSanders周一对记者表示。

总统可以主张行政特权来防止政府员工分享讯息。

如果特朗普声称对科米主张行政特权，则可能给人一种政府正设法隐瞒有关FBI俄罗斯调查案讯息的感觉。(完)

(编译 戴素萍 审校 许娜)

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