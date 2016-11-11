特朗普与奥巴马摒弃嫌隙 在白宫首次会面讨论交接问题

路透华盛顿11月10日 - 美国现任总统奥巴马与当选总统特朗普周四首次会晤，双方摒弃大选时的嫌隙，讨论了特朗普1月20日就任前的交接问题。

本次90分钟的会面在白宫椭圆形办公室内进行，没有助手在场。两天前，特朗普出人意料地战胜前国务卿希拉里·克林顿，赢得大选胜利。

特朗普与奥巴马周三均在大选后的讲话中表态，要帮助美国迅速摆脱这次选战造成的分裂，双方又将这种态度延续到了此次白宫会面。

会谈后两人相邻而坐，特朗普对记者表示：“我们切实讨论了许多情况，有些很棒，有些比较困难。”他称奥巴马解释了“一些已经完成的重大事情，”不过没有具体说明。

随后特朗普同国会领袖见面，其中包括曾在大选期间与之关系紧张的众议院议长莱恩(Paul Ryan)。

各方正在努力捐弃前嫌，而美国一系列城市出现零星的反特朗普示威活动，到周四已进入第二天。特朗普在华盛顿新下榻的旅馆以及纽约的特朗普大厦(Trump Tower)周围都设立起安全防护，因有学生抗议他当选。

奥巴马表示，未来两个月将向特朗普提供帮助，并呼吁全国团结起来面对挑战。(完)