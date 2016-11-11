特朗普与奥巴马摒弃嫌隙 在白宫首次会面讨论交接问题

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透华盛顿11月10日 - 美国现任总统奥巴马与当选总统特朗普周四首次会晤，双方摒弃大选时的嫌隙，讨论了特朗普1月20日就任前的交接问题。
本次90分钟的会面在白宫椭圆形办公室内进行，没有助手在场。两天前，特朗普出人意料地战胜前国务卿希拉里·克林顿，赢得大选胜利。
特朗普与奥巴马周三均在大选后的讲话中表态，要帮助美国迅速摆脱这次选战造成的分裂，双方又将这种态度延续到了此次白宫会面。
会谈后两人相邻而坐，特朗普对记者表示：“我们切实讨论了许多情况，有些很棒，有些比较困难。”他称奥巴马解释了“一些已经完成的重大事情，”不过没有具体说明。
随后特朗普同国会领袖见面，其中包括曾在大选期间与之关系紧张的众议院议长莱恩(Paul Ryan)。
各方正在努力捐弃前嫌，而美国一系列城市出现零星的反特朗普示威活动，到周四已进入第二天。特朗普在华盛顿新下榻的旅馆以及纽约的特朗普大厦(Trump Tower)周围都设立起安全防护，因有学生抗议他当选。
奥巴马表示，未来两个月将向特朗普提供帮助，并呼吁全国团结起来面对挑战。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。