特朗普寻求保险商帮助 以推翻奥巴马医改并实现平稳过渡

路透纽约/华盛顿2月27日 - 美国总统特朗普周一寻求美国最大的几家保险公司参与其推翻奥巴马医保(Obamacare)的计划，称需要他们的帮助，以平稳过渡到共和党的新医改计划。

“我们必须共同努力，把美国人从Obamacare中拯救出来。你们知道，每个人都知道，应该创造更多竞争并大幅降低价格，”特朗普在白宫的一个会议上对这些保险公司说道。

特朗普将于周二在国会发表重大政策讲话。参加上述白宫会议的有加入Obamacare医疗保险交易所的保险商，以及一些已大部分或完全撤出Obamacare个人保险市场的保险商。

特朗普需要保险商参与个人保险市场，以维持市场竞争和控制成本。

国会讲话为特朗普提供了一个阐明其医保政策的机会，这是其国内事务的重头戏之一。

特朗普在竞选总统时提到过自己对于这个问题的一些想法，但具体将如何实施仍不明确。

特朗普告诉包括联合健康集团(UnitedHealth Group)(UNH.N)、Anthem Inc (ANTM.N)和安泰保险(Aetna)(AET.N)在内的保险商，他指示卫生部长普赖斯(Tom Price)与他们协作，“确保平稳过渡到新计划。”

特朗普还在寻求各州州长对其医保政策的支持。(完)