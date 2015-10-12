香港《信报》：物先腐而后虫生 民粹抬头央行难做

（10月12日社评）

凭藉电视真人骚《飞黄腾达》名扬四海的美国「出位」富商特朗普（Donald Trump），在美国共和党总统初选前哨战意外地脱颖而出，支持度抛离所有对手，人气一时无两。

本报EJ Global plus上周末发表专题，从不同角度探讨「特朗普现象」。作者凌剑豪在分析他眼中这位有血有肉的「素人民族主义者」时提出一问，民众不满现状，极右极左各有市场，特朗普所代表的意识形态，在经济不景气的欧洲早已遍地开花。以此观之，特朗普现象反映的到底是偏激的政治立场，抑或美国传统政治社会一直不肯面对的「黑暗面」？

特朗普并非第一位有意问鼎白宫宝座的「局外人」（outsider），跟他背景相似的，就有一九九二和九六年参选的得州富豪佩罗特（Henry Ross Perot），以及曾以绿党提名人（一九九六、二○○○年）和独立候选人（二○○四、二○○八年）身份出战的律师社会活动家纳德（Ralph Nader）等。

同是反建制非主流，何以昔日的「第三势力」总是饰演配角闲角，特朗普却能主导政治辩论，传统政客、竞选对手向他发炮愈猛，其民望反而愈是居高不下？

特朗普走民粹路线策略奏效（见「信观点」李兆富上周末〈特朗普无包袱 何妨做真小人〉），固然是他在民调一马当先的主因，但物先腐而后虫生，若没有民愤难平仇视建制在先，诸如特朗普、刚当选英国工党党魁的「左王」郝尔宾（Jeremy Corbyn），以至两度胜选上台的希腊激进左翼联盟（Syriza），怎可能相继「跑出」，霸占舆论主宰政情？

特朗普的锐气是否只属「虚火」，美国总统选战正式展开后，其支持度会不会无以为继，仍须拭目以待；英伦方面，郝尔宾的种种主张在政策上甚难落实，沿此路进，「左王」入主唐宁街十号固然渺茫，工党在五年后的大选中向保守党送大礼，在许多论家看来事属必然。

不过，所谓窥一斑而知全豹，美国共和党初选前哨战出现两位全无从政经验的参选人（另一为黑人脑外科名医卡森〔Ben Carson〕）合共获得逾五成支持率、其余十四名对手形同陪跑的罕见现象，而英国工党支持者则不顾后果，推举博彩公司一度开盘一赔一百的郝尔宾当选党魁，借用金融圈近年大行其道的术语，两件事都是政治上的「黑天鹅」。

民粹主义并非什么新事物，在经济灾难发生后尤其容易抬头。「局外人」过去无法冲击主流，今天在欧美政坛却力足左右大局，根本原因在于二○○八年金融海啸后民众对自身困局和现存制度大感不满，而传统政党和政客非但无法改变现状，这些群众眼里的「建制中人」，更是贫富两极社会不公的源头。特朗普、郝尔宾虽打着传统政党（美国共和党、英国工党）的旗号参与选举，但跟建制划清界线格格不入，对渴求改变的选民，代表的是一种新选择、一个新希望。

在《飞黄腾达》中，特朗普的口头禅是「你已被解雇！」（You're fired!）郝尔宾的经济顾问墨菲（Richard Murphy）则曾公开表示，中央银行应直接听命于政府。在他看来，旨在防止政客操控利率影响选情的「央行独立性」（central bank independence），压根儿就应扔进废纸箱，以免阻碍郝尔宾领导下的工党政府落实「人民量宽」政策（People's QE policy），即由央行印钞买入地方政府和公营机构发行的债券，直接替基础建设医疗教育融资。墨菲索性把话一说到底，任何拒绝配合政府执行「人民量宽」的英伦银行行长，都得面对乌纱不保的命运，都得fired。

郝尔宾工党党魁之位能否坐稳，恐怕连他自己亦说不准，其经济谋臣居然以特朗普为师，以当权者的姿态誓要把不听话的英伦银行舵手炒掉。民粹风盛，「左」、「右」做人难，政治的浑水，非民选的央行决策者是蹚定了！