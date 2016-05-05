香港《星岛日报》：特朗普成功操弄美国蓝领梦

（5月5日社评）

口没遮拦得罪人多的富豪特朗普，利用反移民和反政客情绪，讨得不少美国白人蓝领欢心，压倒性赢得印第安纳州共和党初选后，已获共和党宣布为「预定总统候选人」，令当初只当他参选为小丑表演者大跌眼镜。

特朗普不按共和党上层主旋律起舞，有关移民、女性等言论加剧社会分化，共和党精英层本来担心他的言论会拖累总统和国会选情，希望他在初选中取不到足够的党内提名票，留下七月全国党代表大会时有操弄空间摈他出局。

为此，党内初选排第二和第三的克鲁兹和卡西奇，更使出「配票」策略，卡西奇放弃在印州的竞选宣传，希望集中票源给克鲁兹击败特朗普，结果特朗普仍然得到超过五成的选票。克鲁兹眼见大势已去，宣布退选。共和党全国委员会主席普里伯斯宣布，特朗普已经成为共和党的预定总统候选人，希望党人团结一致。

共和党领导层由反对特朗普出选，变成呼吁全党支持特朗普出任总统，是屈服于形势。特朗普在余下未进行初选的大州民调遥遥领先对手，获得逾半党内提名票指日可待，党内基层民意显示，选民支持「特朗普路线」多过共和党上层主流路线，如果强行挤他出局，难以服众，更可能引至党严重分裂，弄不好特朗普脱党参选总统，共和党鹬蚌相争，更无胜算。

现在团结党内针对民主党对手希拉莉，至少保留一线当选希望，而特朗普展现的韧力，又令这线希望不若当初渺茫，有个别民调还显示，特朗普有机会战胜希拉莉。特朗普亦透过公开赞赏克鲁兹来吸纳对方的支持者，还表示愈来愈多共和党政客找他，要搭上「特朗普列车」。共和党内攻击特朗普的政治广告也少了。

不过，仍然有一些知名共和党员摆明永不投特朗普一票，有人还公开表示宁愿投票给希拉莉。

希拉莉有机会拉走部分共和党人票，但是特朗普也有机会拉走部分民主党人票。

这次民主党初选中人气急升的桑德斯，支持他的阵营中，左倾思想者不会投票给特朗普，但是也有相当部分白人蓝领，与支持特朗普的白人蓝领一样，他们的生活没有因经济复苏而明显改善，更厌倦传统政客「离地」，只环绕政治利益吵闹斗争而不顾他们疾苦，他们宁愿选择一个没有行政经验的「政坛新鲜人」。这是桑德斯和特朗普的共通点，尽管两人政见南辕北辙。

特朗普拿下印州初选，找来印州篮球偶像站台只是花招，撒手鐧是炮轰当地开利冷气机厂，把二千一百个职位转移去墨西哥。不少白人蓝领是美国地道「本土派」，觉得自己生计受移民和工序外判打击，特朗普揪出「外人」为代罪羊，无论哪一个党的蓝领都可能觉得「啱听」。这也是德国和法国选举右翼政党冒起所反映的民情。

要是特朗普真的当选并兑现这些选举承诺，美国以至全球都从此多事。