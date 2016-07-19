特朗普反对者在美国共和党全国大会上闹场 但终被平息

路透克利夫兰7月18日 - 美国共和党全国大会周一被混乱场面短暂打断，该党总统候选人特朗普的反对者冲出会场，其他人则跟着吆喝起哄。反对者企图要求投票反对特朗普当候选人，但没有达到目的。

这场风波严重影响了特朗普的造势活动，活动本该显示共和党团结在特朗普背后，也让活动偏离了当天“让美国重新变得安全”的主题。这个主题有意将特朗普塑造成强势领导人的形象，能保护美国免受暴力活动和伊斯兰武装组织的威胁。

特朗普的儿子兼顾问小唐纳德(Donald Trump Jr.)在Twitter上发文威胁带领闹场的人，他写道：“你们的事业就到此为止了。”

党派领导人举行了口头表决，然后宣布反对者票数不足，这在克利夫兰篮球馆场地引起一片混乱，此处是特朗普将于本周被正式提名参加11月8日大选的地方。

许多与会代表开始喊：“记名，记名！”，他们实际上是在要求进行一个允许每个州都参与进来的漫长过程。包括科罗拉多州代表团在内的一些代表离开了集会现场，表示他们必须要评估下步该如何走。

“这整个系统都被操纵了，都是给特朗普投赞同票，”科罗拉多州的代表Kendal Unruh说。

反特朗普势力虽说给了这场严密规划好的活动重重一击，但还是被平息了。(完)