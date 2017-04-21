焦点：特朗普下令启动贸易调查 剑指美国进口钢铁产品

2017年4月20日，美国总统在白宫签署行政令，对进口钢铁产品对美国经济的影响展开调查。 REUTERS/Aaron P. Bernstein

路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四针对中国等向美国市场出口廉价钢铁产品的经济体采取行动，启动一项联邦调查以确定进口钢铁产品是否对美国钢铁厂商及国家安全构成威胁。

特朗普动用了一项很少使用的贸易法，根据该法案有可能开征新的关税。此举受到一直同海外竞争对手较劲的美国企业的赞扬，美国钢铁类股也因此上扬。

在白宫一个仪式上，特朗普在美国钢铁企业高管的围绕下签署了一项备忘录，下令美国商务部调查钢铁进口对美国国防工业基础的影响。

“钢铁对于我们的经济和军事而言都是关键，我们不能让这个领域变得依赖于其他国家，”特朗普说道。

美国商务部长罗斯表示，决定启动这项调查，是由于中国对美国钢铁出口达到了一定程度。目前中国钢铁在美国市场占到26%的份额。

中国出口上升，“尽管中国反复声称要降低钢铁产能，”罗斯表示。

他说，如果认为美国钢铁业因钢铁进口太多而受到冲击，他将提议采取报复性措施，其中可能包括关税。特朗普下令依照1962年贸易拓展法二三二条款展开调查，这使特朗普可以国家安全为由对进口施加限制。

该消息引发钢铁股上涨，包括Steel Dynamics(STLD.O)、AK Steel(AKS.N)、U.S. Steel(X.N)、纽克(Nucor)(NUE.N)、Cliffs Natural Resources(CLF.N)以及Allegheny Technologies(ATI.N)。

美国有近100家钢厂，每年生产数以百万吨计的钢铁产品。美国政府试图主要通过向世界贸易组织(WTO)提起反倾销申诉来保护这些钢厂不受廉价外国钢铁产品的冲击，但特朗普政府称这些行动的影响不大。

美国企业研究院(AEI)的亚洲经济学家Derek Scissors对美国政府启动二三二条款调查提出质疑。他说，在钢铁贸易问题上，除了国家安全这张牌之外，美国还有其他方式对付中国。

“把这当成一个国家安全问题--我认为没有必要，也站不住脚，”他说。

美国商务部2001年10月的一项调查认定，“没有证据证明”铁矿石和半成品钢材进口可能威胁美国国家安全。

启动二三二条款可能会发出又一个政策信号。他说，“这的确暗示，我们和之前几届政府不同。”

此举是特朗普“美国优先”政策的又一举措。在这一政策下，特朗普试图提振美国制造业并留住美国就业。

民主党人士对特朗普的举措持谨慎态度。

“虽然今天发布的就钢铁进口是否威胁国家安全进行调查的行政令是向前迈进了一步，但我将让政府履行其为美国劳动者而战的承诺，”康乃狄格州众议员Rosa DeLauro在声明中说。

商务部将有270天的时间来完成这项调查。曾任钢铁行业高管的罗斯称，他预计调查能提前很多完成。(完)