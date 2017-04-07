综述：特朗普下令对叙利亚总统阿萨德控制的空军基地发动导弹袭击

2017年4月7日，美军在地中海出动驱逐舰向叙利亚发射巡航导弹。Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS

路透华盛顿/佛罗里达州棕榈滩4月6日 - 美国总统特朗普周四表示，他下令对一个叙利亚空军基地进行导弹袭击，该基地曾发动化学武器攻击。特朗普宣称，他针对叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)采取的行动符合美国的“国家安全利益”。

美国官员称，美军对阿萨德武装控制的空军基地发射了数十枚巡航导弹，这是为报复周二向反政府武装控制地区进行的毒气袭击。

面对1月上台以来最严重的外交政策危机，特朗普决定美国实施叙利亚内战六年来最为严厉的直接行动，由此也增大了与俄罗斯及伊朗发生对抗的风险。俄罗斯和伊朗是阿萨德的两个主要军事支持来源。

“几年来我们多次尝试让阿萨德改变行为，但都归于失败，而且是非常重大的失败，”特朗普在他的马阿拉歌庄园(Mar-a-Lago)说。他正在这里会晤中国国家主席习近平。

一些官员称，地中海东部的美国海军驱逐舰波特号(USS Porter)和罗斯号(USS Ross)发射了约50枚战斧式导弹，打击Shayrat空军基地的多个目标，包括机场跑道、飞机和加油站。这些官员要求匿名。

尚不清楚此次军事打击造成的损失如何。

叙利亚国家电视台报导称“美国进攻”的目标是叙利亚一个军事基地，向该基地发射了“多枚导弹”，并引述叙利亚军方消息人士称打击“造成了损失”。

特朗普表示：“今晚我下令对发动化学武器袭击的叙利亚空军基地实施有针对性的军事打击。”

“阻止和制止致命化学武器的散播及使用，符合美国的重大国家安全利益，”他补充说。

“叙利亚使用了违禁化学武器，违反了该国对化学武器公约的义务，无视联合国安理会的呼吁，这点应该毫无争议。”

下令实施军事打击前一天，特朗普刚刚就本周叙利亚化学武器袭击事件谴责了阿萨德。叙利亚化学武器袭击至少造成70人死亡，其中很多是儿童。叙利亚政府否认其使用了化学武器。

特朗普似乎选择了慎重且有针对性的打击方式，而不是对阿萨德武装和设施展开全面的攻击。

这次对使用化学武器相对快速的反应，正值特朗普面临一系列全球难题之际，这包括朝鲜问题、与中国的关系、以及伊朗和伊斯兰国的问题，而且这次美国出手或许意在向盟友和敌手发出信号：在必要时特朗普有决心通过武力解决问题。

**该做点什么了**

周四早些时候，特朗普称对阿萨德“该做点什么了”，不过他没有特别说明要把后者赶下台。

美国国防部和国务院的官员开了一整天会，专门讨论对叙利亚的导弹打击计划。

美国军方的行动令特朗普处在与俄罗斯对立的位置上，后者于2015年介入叙利亚支持阿萨德，并且在叙利亚派有空中和地面部队，与逊尼派穆斯林占多数的反对力量针锋相对。(完)