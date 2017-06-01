各方纷纷施压特朗普 希望美国不要退出巴黎气候协议

路透华盛顿5月31日 - 美国企业高管、美国的盟友、民主党以及部分共和党同僚周三向美国总统特朗普施压，希望美国不要退出应对全球气候变化的巴黎协定。据接近此事的消息人士称，特朗普正准备让美国退出这一协定。

如果美国退出，则或加深美国与盟友之间的分歧，并将与叙利亚和尼加拉瓜一样成为全球少数未加入该协定的国家。这一重大协定是195个国家2015年在巴黎共同达成的。

在白宫椭圆办公室面对大声发问的记者，特朗普未透露他是否已经作决定，只表示结果很快就会揭晓。

“我听到很多人的说法，两方面都有，”特朗普在会见越南总理阮春福时表示。2016年特朗普在竞选时抨击该协定，称全球变暖是一场旨在削弱美国产业的骗局。

上述要求匿名的消息人士称，特朗普正为美国将来退出该协定与环境保护局局长普鲁伊特制定相关条款。普鲁伊特与石油产业关系密切，是气候变化怀疑论者。

这项协议是首个具有法律约束力抗击气候变化的全球性协议。几乎所有国家都自愿致力于遏制全球温室气体排放的举措。其中包括减排燃烧化石燃料所产生的二氧化碳。科学家将全球暖化、海平面上升、干旱与愈加频繁的暴风雨归因于碳排放。

美国承诺至2025年，将碳排放由2005年的水准削减26-28%。

十多位企业执行长对特朗普发出最后呼吁。埃克森美孚 (Exxon Mobil) (XOM.N)、苹果(AAPL.O)、陶氏化学(Dow Chemical) (DOW.N)、联合利华(Unilever)(ULVR.L)及特斯拉汽车(Tesla) (TSLA.O)等企业执行长纷纷敦促特朗普继续留在这项协议。特斯拉创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)甚至表态如果特朗普退出协议，自己也将辞去白宫顾问委员会职务。

如果美国退出协议，将进一步与欧洲盟友疏远，这些欧洲盟国对特朗普本就有所顾忌，美国在全球气候问题的领导地位与信誉也会让人质疑。

美国民主党参议员Bob Menendez与Jack Reed写信呼吁特朗普不要退出协议。他们表示，退出将损及美国的信誉与全球领导地位，将气候议题以及制定国际标准的主导权奉送给中国等国家，把成长中的清洁能源行业的经济利益拱手让人。

而在柏林，欧盟执委会主席容克强调，退出需耗费多年时间，他表示：“美国不能就这么抛下气候保护协议不管。特朗普先生会有这种认知，是因为他还不了解细节。”

根据路透看到的一份文件，欧洲与中国领导人周五将对巴黎气候协议，表达强烈支持之意，并提出一系列温室气体减排的联合计划。(完)