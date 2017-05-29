特朗普对其“亲信”称美国将退出巴黎气候协定--Axios网站

路透华盛顿5月27日 - 美国新闻网站Axios周六报道，美国总统特朗普已告知包括美国环境保护局局长普鲁伊特在内的“亲信”，他计划退出一项具里程碑意义的国际气候协定。该报道系引述了三位直接知悉内情的人士。

特朗普周六时发表推文称，他将在下周决定是否支持巴黎气候协定。

白宫尚未对置评要求立即做出回应。

一位与参与决定的人士有联系的消息人士对路透说，在本周稍晚特朗普作出宣布之前，计划召开几次会议，与能源公司和大型企业高管及其他人士讨论气候协定事宜。目前不清楚这些会议是否仍会召开。

“下周我将就巴黎协定做出最终决定！”特朗普在意大利七国集团(G7)峰会最后一日时发表推文称。他在峰会上拒绝向盟邦要求支持2015年巴黎协定的压力低头。(完)