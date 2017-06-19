特朗普个人债务逾3亿美元 资产至少14亿美元--披露资料

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月16日 - 美国政府道德办公室周五稍晚公布的联邦财务信息披露表显示，截至2017年年中，美国总统特朗普个人对德国、美国和其他贷款人的负债至少达3.156亿美元。
特朗普申报2016年和2017年前几个月的收入至少为5.94亿美元，资产价值至少14亿美元。
这份长达98页的信息披露文件公布在道德委员会网站上。文件显示，特朗普对德意志银行(DBKGn.DE)旗下的Deutsche Bank Trust Company Americas负债至少1.3亿美元。
文件显示，特朗普在就任美国总统前在565家企业或其他实体担任要职。其中多数职位的任期都在1月19日、即他就任总统的前一天结束，还有一些任期在2015年和2016年结束。
特朗普至今仍拒绝公开其纳税申报表，该表可以更清晰地呈现其财富和商业利益。
政府道德办公室发言人未评论该报告的内容，只是说这获得了该办公室的证明。该办公室是联邦政府雇员的道德监管机构。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。