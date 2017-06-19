特朗普个人债务逾3亿美元 资产至少14亿美元--披露资料

路透华盛顿6月16日 - 美国政府道德办公室周五稍晚公布的联邦财务信息披露表显示，截至2017年年中，美国总统特朗普个人对德国、美国和其他贷款人的负债至少达3.156亿美元。

特朗普申报2016年和2017年前几个月的收入至少为5.94亿美元，资产价值至少14亿美元。

这份长达98页的信息披露文件公布在道德委员会网站上。文件显示，特朗普对德意志银行(DBKGn.DE)旗下的Deutsche Bank Trust Company Americas负债至少1.3亿美元。

文件显示，特朗普在就任美国总统前在565家企业或其他实体担任要职。其中多数职位的任期都在1月19日、即他就任总统的前一天结束，还有一些任期在2015年和2016年结束。

特朗普至今仍拒绝公开其纳税申报表，该表可以更清晰地呈现其财富和商业利益。

政府道德办公室发言人未评论该报告的内容，只是说这获得了该办公室的证明。该办公室是联邦政府雇员的道德监管机构。(完)