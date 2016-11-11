特朗普当选美国总统给药企并购带来福音

路透纽约11月11日 - 周三在特朗普当选总统后股价大涨的生物科技公司，不久可能会看到另外一项福利，那就是该行业并购的增加。

行业分析师和投行人士表示，特朗普执政下，该行业可能涌入大量外资，股票估值料改善，这可能促进业内的并购交易。自去年底政界公开发出批评高药价的声音之后，业内并购交易就一直很清淡。

据路透采访的医保行业投资人表示，这就是说一些优质收购目标可能再度吸引投资人的目光，涉及从癌症药生产商Tesaro(TSRO.O)到罕见病药物公司Sarepta Therapeutics Inc(SRPT.O)等等。

这也可能给较小的生物科技公司带来一线生机，汤森路透数据显示，这些公司平均拥有的现金只能支持为期11个月的研发；在股市疲弱的情况下，他们也不愿在股市融资。

据汤森路透的数据，尽管有几桩颇为吸引眼球的交易，比如8月份辉瑞(Pfizer)(PFE.N)以140亿美元收购癌症药物生产商Medivation Inc，但整体生命科学领域的并购交易要比上年同期下降65%。

投行人士将这一放缓归因于生物科技股价格的走软。自从去年底民主党总统候选人希拉里放言要打击药品“价格欺诈”以来，生物科技股价格已下跌30%之多。

该板块估值仍较2015年峰值低25%以上，而且潜在并购目标死扛，不愿接受试图利用下跌机会以低价吸纳的并购方出价。

“收购方和股东愿意支付的价位，与生物科技公司董事会估量的自身价值之间存在差距，”一位投行人士称，由于未获授权对媒体发声，这位人士要求不要具名。

对生物科技交易而言，另一个潜在利好是，特朗普曾表示，他计划与国会共同致力于允许将海外资金汇回国内的美国企业按更低的税率缴税。

辉瑞将是最大受益者之一，该公司执行长Ian Read愿意将超过800亿美元的海外资金汇回国内。Read表示，辉瑞对并购交易的兴趣“仍然很强”，他愿意考虑任何规模的并购交易。

生物科技领域并购速度“有望加速，前提是税法给大型生物制药企业将‘被困在’海外现金汇回国内提供便利，”加皇资本市场分析师Adnan Butt称。

并购交易感到实实在在的好处可能还需要数月时间，因为企业和投行要先评估特朗普任职总统时的新政策，才会考虑进行大型交易。(完)