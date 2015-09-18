版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2015年 9月 18日 星期五 15:17 BJT

特朗普称自己若当选美国总统 将谢绝40万年薪

美国共和党总统参选人特朗普周四称，他不想要40万美元的总统年薪，若当选会谢绝这份薪资。“告诉大家，我如果当选总统，会做的第一件事是接受零工资，好吗？”特朗普说，“这对我而言没什么大不了的。”特朗普是美国地产大亨和电视名人，凭借41亿美元的身家，在《福布斯》全球亿万富豪榜上名列第405位。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐