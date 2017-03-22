分析：特朗普经济计划现推进困难迹象 市场担忧显现

路透纽约3月21日 - 美国股市周二录得总统大选以来最差表现，反映了投资者对总统特朗普推进重大改革的能力感到担忧，股市因此很可能出现久违的修正。

标普500指数正上演持续时间纪录第二长的牛市行情，在围绕特朗普经济利好政策的乐观情绪推动下，该指数自11月8日大选以来已上涨近10%。随着估值涨至逾十年最高水准，投资者已然预期将有一波回调，尽管相关催化因素尚不明确。

特朗普周二警告共和党议员，如果他支持的医疗法案不能获批，则将导致“政治问题”。此言一出，股市同美元下滑，而美债及金价扬升。

“貌似特朗普的计划有点被打脸了，”投资咨询机构Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz称。

医保法案投票将在周四进行，投资者认为此次投票将测试市场的乐观看法，即特朗普政府以及共和党领导层将实施减税、放松监管与增加基建开支等举措以提振经济增长。

Tuz称，医保法案前景不明，“也影响到了基建支出计划、税改计划和放松监管计划的前景。”

美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)周一证实，FBI正在就特朗普竞选团队与俄罗斯之间的关系展开调查，因莫斯科当局曾寻求影响2016年美国总统大选。科米称调查可能持续数月时间。

科米的证词“指出了一个事实，即可能出现大量旷日持久的政治倾轧，这或将使一些有利商业发展的提案被推迟通过，”LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler说道。

他表示，除非未来几天标普500指数进一步再跌1.5-2%，否则料不会出现修正。该指数在3月1日创新高后目前回落约2%。

“那可能促使投资者在选后的逢低买进操作心法暂告停歇，”Meckler表示。

标普指数的预估市盈率(本益比)由投票日的16.6倍跳升至18倍，使得美股估值创下2004年来最高水平。与此同时，该股指的股息收益率仅略高于2%，吸引力逊于美国10年期公债。

**投资者小生怕怕**

自10月11日以来，标普500指数单日跌幅不曾超过1%。周二的股市走势凸显出，其他市场已在预期特朗普政府计划或将推迟的风险。

墨西哥披索兑美元上周升值至11月美国大选以来最强水平。美国总统大选竞选期间，特朗普当选的可能性令墨西哥披索下挫，并于1月中触及历史低点。

日圆/美元已经连涨六日，有望自2月8日以来首次收在112水准下方。

垃圾债投资者也在本月稍早发威。美银美林的美国高收益债券指数与指标美国10年期公债的利差在3月1日触底，之后又走阔了约40个基点。

10年期美债收益率周二跌破2.43%，为约三周以来最低位，部分反映出交易员正在削弱他们对美国经济前景的看法，因为尚看不到今年有任何财政刺激举措。

“共和党应该把税改的优先度放在医保改革之上，”富国基金管理公司的首席投资分析师Brian Jacobsen说道，“他们像是乌合之众，而不是一个有为的政党。”（完）