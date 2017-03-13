特朗普经济政策可能迫使美联储加快升息--ECB管委维斯科

路透罗马3月13日 - 欧洲央行(ECB)管委维斯科周一表示，美国总统特朗普的经济政策可能损害全球贸易，并可能推动美国利率加速上升。

“考虑到美国当前接近全面就业的经济状况，强劲的财政扩张可能带来放大周期影响的风险。”维斯科在意大利外交部发表此番讲话。

“在这种情况下，美联储货币条件正常化的进程有可能不会那么渐进地进行，”欧洲央行管理委员会委员暨意大利央行总裁维斯科称。

“随后而来的美元升值，以及目前为止一直受到压抑的中长期利率上升，可能加剧并冲击国际市场，”他并称这可能伤害新兴市场。(完)