特朗普经济政策可能迫使美联储加快升息--ECB管委维斯科

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透罗马3月13日 - 欧洲央行(ECB)管委维斯科周一表示，美国总统特朗普的经济政策可能损害全球贸易，并可能推动美国利率加速上升。
“考虑到美国当前接近全面就业的经济状况，强劲的财政扩张可能带来放大周期影响的风险。”维斯科在意大利外交部发表此番讲话。
“在这种情况下，美联储货币条件正常化的进程有可能不会那么渐进地进行，”欧洲央行管理委员会委员暨意大利央行总裁维斯科称。
“随后而来的美元升值，以及目前为止一直受到压抑的中长期利率上升，可能加剧并冲击国际市场，”他并称这可能伤害新兴市场。(完)
(编译 高琦/侯雪苹；审校 于春红/蔡美珍)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。