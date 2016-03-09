特朗普赢得密歇根州和密西西比州共和党初选

路透底特律3月9日（记者 John Whitesides） - 美国共和党总统参选人特朗普周二赢得密歇根州和密西西比州初选胜利，摆脱共和党精英阵营一周来的猛烈攻击，扩大了他的领先优势。

民主党方面，桑德斯在密歇根州以微弱优势战胜了领先者希拉里·克林顿。希拉里赢得了密西西比州的胜利，但桑德斯的胜利被视为可能会让民主党的候选人之争旷日持久。

特朗普在密歇根州取得有说服力的胜利，这恢复了他的竞选势头，增加了共和党内反特朗普人士找到方法阻止他的压力。

出口民调显示，特朗普获得了很多人群的广泛支持，包括福音派基督徒、共和党人、无党派人士、那些希望局外人获胜的选民和那些对联邦政府不满的人。

特朗普在随后的新闻发布会上表示，他为共和党吸引了新的选民，反对他的精英阵营成员应把钱省下来，专注于在11月击败民主党。

“我希望共和党人能接受这点，”特朗普谈到自己的竞选时称。“进行的很顺利，我们应该互相扶助，将共和党团结起来。”（完）