市场热谈：特朗普提议降低公司税可能在医药业激发一股并购热潮

路透12月6日 - 美国当选总统特朗普打算激励美国公司将海外大量资金汇回国内的计划，可能刺激医药行业出现新一轮的并购热潮。

多年来，美国大型医药企业往往把海外资金投入到收购外国公司，而不会汇回国内缴纳35%的税率。特朗普提议将汇回资金的税率降至10%，希望这样可以使企业将其中的部分资金投入到招聘和投资上。

然而，公司高管和交易撮合者称，制药商更可能将这笔资金用于收购那些规模虽小，但手握具有良好前景新药的同业，这可以维持后备药品的开发，而不必冒在研发上投资的风险。

部分这类交易甚至可能导致裁员，因为这些企业要砍掉重合的业务。

“我们是否考虑将资金汇回国内？我的回答是肯定的，我们要考虑的是首先是将公司的加权平均资本成本维持在最低水平，”安进(AMGN.O)财务长在该公司10月最近一次获利电话会议上对分析师和投资人表示。

“然后我们当然会将资金投入到外部机会上面，这种情况下，我们首先考虑那些能给股东带来投资回报的战略机会。”

关于他提议的税收减免将可能给制药业带来哪些影响，特朗普的过渡团队未就作评请求给出答复。据评级机构穆迪，2016年美国企业的海外资金规模高达1.3万亿美元，占整体现金的74%。而一年前估计有1.2万亿美元，占比72%。

虽然排名前五的现金持有企业是像苹果(AAPL.O)和微软(MSFT.O)这样的科技公司，但制造业在其中的份额也不可小觑。

手握现金最多的五大药企为辉瑞(PFE.N)、默克 (MRK.N)、强生(JNJ.N)、安进(AMGN.O)和礼来(LLY.N)，据美国非营利性组织纳税正义联盟(Citizens for Tax Justice)，这五大药企坐拥近2,500亿美元海外资金。

与此同时，大型药企在争分夺秒研制新的畅销药。受专利老化和竞争加剧影响，业内很多曾经名噪一时的药品都面临营收下滑。

那些可能成为大型药企收购目标的生物科技公司，估值仍在历史低位附近徘徊。高药价在大选期间成为政界的抨击对象，拖低了这类公司的估值。

“税收减免目前成为更可能出现的情况，大型生物科技公司、以及海外资金充裕且有意收购中型股公司的(制药企业)将因而受益，”RBC Capital股票分析师Michael Yee在研究报告中写道。

上一次出于纳税考虑激发起一波医药行业并购潮是在2014年，当时企业寻求通过并购把税籍迁至海外，被称为税负倒置(inversion)。但美国总统奥巴马随后宣布措施以遏制税负倒置交易，致使辉瑞放弃高达1,600亿美元的对艾尔建(Allergan)(AGN.N)并购案。该交易若成功进行，将创历史上规模最大的并购案。

今年至今，涉及美国企业的医药行业并购案规模约为900亿美元，远低于前一年的近2,700亿美元。

**找寻猎物**

辉瑞已经表示，在以140亿美元收购抗癌药物生产商Medivation之后，正在寻求达成更多交易。根据知情消息人士，辉瑞管理层在非公开会议中告诉投资者，如果交易能够把其超过700亿美元的海外现金转至国内，该公司对并购的胃口或许会变得更大。

辉瑞有可能利用其新发现的火力收购一家像必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb) (BMY.N)那么大的公司。必治妥施贵宝的市值达920亿美元，8月的一项药物测试结果令人失望打压其股价挫跌逾25%之后，引发收购猜测。

辉瑞拒绝置评，必治妥施贵宝尚未回复置评请求。

银行人士称，在美国企业将资金汇回国内后，另一家可能吸引收购兴趣的抗癌药生产商是Incyte (INCY.O)，该公司可能会成为吉利德科学(Gilead Sciences)的收购目标，但前提是吉利德科学能够将近250亿美元的海外资金汇回国内。

由于公司丙肝专利药销售下滑，加上近来一项抗癌药的临床试验失败，吉利德正面临找到新的重量级药物的压力。吉利德的这项新抗癌药可与Incyte大获成功的血癌治疗药Jakafi相竞争。

吉利德拒绝置评；Incyte未回复置评请求。

除了抗癌药生产商，其他可能吸引收购兴趣的生物科技制药商包括专注神经病学的公司，例如Acadia Pharmaceuticals，该公司拥有治疗阿尔茨海默病的精神错乱和偏头痛病症的前景良好的药物。

Acadia未回复置评请求。

“我们认为绝大多数投资者整整一年都在减码生物科技类股，”Yee在报告中说，“资金流或许需要向生物科技领域回流。”(完)