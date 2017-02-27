特朗普预算计划拟提高美国国防开支 缩减国务院等支出--官员

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。
其中一名官员表示，特朗普对五角大楼的要求包括增加船舰和军机拨款，同时在霍尔木兹海峡及南中国海等“重要的国际水道及阻塞点加强布署”。
另一名官员则表示，国务院的预算可能缩减多达30%，这将迫使该部门进行重大重组，并削减多个计划。
两名官员要求匿名，因为预算草案尚未公开。
白宫行政管理和预算办公室(OMB)发言人John Czwartacki表示，预算草案将在3月中旬公布。
“在预算草案公布之前，我们对于这种内部讨论的细节发表评论或者任何人进行相关报导，都为时过早，”他在声明中称。
白宫将于周一发给各部门和机构的预算计划，只是冗长程序中的一个步骤。
第二位官员称，特朗普的预算中假设美国经济年增率为2.4%。而他在去年竞选总统时，表示经济增长的“全国目标”是4%。(完)
(编译/审校 张明钧/徐文焰/艾茂林)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)