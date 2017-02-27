特朗普预算计划拟提高美国国防开支 缩减国务院等支出--官员

路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。

其中一名官员表示，特朗普对五角大楼的要求包括增加船舰和军机拨款，同时在霍尔木兹海峡及南中国海等“重要的国际水道及阻塞点加强布署”。

另一名官员则表示，国务院的预算可能缩减多达30%，这将迫使该部门进行重大重组，并削减多个计划。

两名官员要求匿名，因为预算草案尚未公开。

白宫行政管理和预算办公室(OMB)发言人John Czwartacki表示，预算草案将在3月中旬公布。

“在预算草案公布之前，我们对于这种内部讨论的细节发表评论或者任何人进行相关报导，都为时过早，”他在声明中称。

白宫将于周一发给各部门和机构的预算计划，只是冗长程序中的一个步骤。

第二位官员称，特朗普的预算中假设美国经济年增率为2.4%。而他在去年竞选总统时，表示经济增长的“全国目标”是4%。(完)