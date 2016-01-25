特朗普称他就算在第五大道向人开枪 也无损支持率

美国共和党总统参选人特朗普周六在爱荷华州信心满满地表示，他能够击退对手想将他拉下支持率榜首的企图，称他就算站在纽约第五大道上“向人开枪”，也不会失去选民支持。特朗普之后在爱荷华州的另一场竞选集会中，未重复“向人开枪”的言论，而是强调他若当选总统，言辞将变得温和些。路透