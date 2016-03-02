特写：共和党精英如何对特朗普的崛起视而不见

路透华盛顿3月2日（记者 Emily Flitter/Luciana Lopez） - 去年6月的一个晚上，美国共和党一些最富有的捐款者在犹他州鹿谷一个度假村举行鸡尾酒会，这是由前马萨诸塞州州长罗姆尼主持的三天度假的活动之一。

他们刚刚与六位总统参选人进行了交谈。工具生产商Positec Tool Corp首席执行官汤姆·邓肯（Tom Duncan）与一些出席者讨论了共和党赢得2016年11月总统选举的“终极武器”：威斯康星州州长斯科特·沃克（Scott Walker）以及他的竞选搭档佛罗里达州议员鲁比奥（Marco Rubio）。

邓肯个人喜欢俄亥俄州州长约翰·卡西奇（John Kasich），但也在关注前惠普首席执行官卡莉·菲奥莉娜（Carly Fiorina）。没有人提到特朗普，尽管他数月来一直暗示准备参加竞选。四天后，特朗普宣布参选，并在几周时间里成为民调中的领先者，超越了所有的共和党参选对手。

特朗普崛起的消息日复一日地在电视和社交媒体上传播，但共和党精英们在此期间在闭门会议中的讨论则未被详细记录下来。

诸多讨论都有一个共同点：固执地拒绝将特朗普当回事，即便粉丝们夏季蜂拥到体育场亲见特朗普、特朗普成为媒体竞选报道的焦点以及民调显示他获得男女老幼广泛的支持。

后来的几个月，鹿谷的场景一次又一次地重演。共和党精英中的很多人认为特朗普最终会自我毁灭，或者美国人会对他夸大其词、随心所欲地攻击他人以及缺乏实质的政策感到厌倦。

他们错了。

特朗普在“超级星期二”初选中赢下多城，加快了他向共和党总统候选人提名的挺进步伐。

路透采访到的共和党捐款人、策略师和竞选工作人员承认，他们错误地判断了选民的情绪。

特朗普的发言人Hope Hicks拒绝对本文发表评论。

特朗普在竞选初期对于富有的共和党人而言是一个迷，比如那些在8月初的一个星期日聚集在纽约汉普顿讨论2016年总统选举的人，他们当时在一个富豪对冲基金经理的家里共进午餐。

其中一名与会者匿名表示，在场人士包括前国防部官员、一家大型房地产公司的首席执行官、一位知名私募股权合伙人和保守的学术人士。这位消息人士和很多与会者都支持前佛罗里达州州长杰布·布什。

这位消息人士指出，与会者讨论了特朗普的崛起，以及特朗普引起了很多美国人的共鸣。他们担忧特朗普的出现会否迫使其他竞选者采取消极策略。他们希望特朗普不要操纵共和党总统参选人的第一次辩论。

但当时他们还是认为特朗普在民调中的领先优势不会持久。

“我认为他的纳斯卡（赛车）撞到墙上是早晚的事，希望不要撞到其他车手，”这位消息人士8月6日接受采访时说道。

但特朗普没有撞墙。纳斯卡首席执行官Brian France周一宣布支持特朗普。

支持杰布·布什的外围组织Right to Rise出资超过1亿美元攻击那些可能阻挠杰布·布什获得共和党总统候选人提名的对手。对该组织领导团队成员的数次采访显示，特朗普并未被视为潜在威胁，2015年夏季没有，秋季也没有，即使在他超越杰布·布什以后也没有。

“我觉得他冲击不到我们，”一名官员去年秋季接受采访时匿名说道。他预计特朗普在2016年1月或2月就会出局。

杰布·布什2月21日宣布退选。

现在时间所剩无几了，共和党精英们只能去回顾那些被他们错过的早期危险信号了。（完）