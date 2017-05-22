特朗普曾要求两位高级情报官员否认“通俄门”--华盛顿邮报

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿5月22日 - 华盛顿邮报周一援引前任和现任官员的话报道称，美国总统特朗普3月敦促两位高级情报官员公开否认存在特朗普“通俄门”的证据。
该报报道，据两位现任以及两位前任官员称，美国国家情报总监科茨和国家安全局局长Michael Rogers拒绝了特朗普的要求，因为他们认为这样做不妥。(完)
(编译 李爽 审校 许娜)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。