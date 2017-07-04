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特朗普要把美国天然气卖到俄罗斯后院 政经意图耐人寻味
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2017年7月4日 / 凌晨3点49分 / 1 天前

特朗普要把美国天然气卖到俄罗斯后院 政经意图耐人寻味

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路透华盛顿7月3日 - 美国总统特朗普周四将与十多个能源仰赖俄罗斯的国家领导人会晤，届时他将把美国迅猛增长的天然气供应当做政治工具。

最近几年，莫斯科曾因价格纠纷在冬季月份切断对邻国的天然气供应。美国的出口则将降低他们对俄罗斯依赖。

白宫称，特朗普将告诉这些国家，华盛顿将尽力为美国公司向中、东欧出口更多液化天然气(LNG)创造便利条件。

特朗普将在20国集团(G20)德国会议之前出席“三海”国家峰会--名为“三海”，是因为有几个成员国是围绕亚得里亚海、波罗的海和黑海的。特朗普将在之后的德国G20会议上与俄罗斯总统普京初次会晤。

三海国家计划的一个目标是扩建地区能源基础设施，包括LNG进口终端和天然气管道。这项计划的成员包括波兰、奥地利、匈牙利和俄罗斯邻国拉脱维亚和爱沙尼亚。

曾担任北约盟军最高统帅的James Jones表示，美国向该地区增售天然气将有助于削弱俄罗斯的影响；俄罗斯把能源当做武器或谈判筹码。

“我认为通过向供应不足的国家出口能源，帮助他们更能满足自身需要，不再过于依赖别国、不再受到太大的威胁，美国可以借此展现出善意，”他说。

特朗普的俄罗斯政策仍在形成中，而这一过程因“通俄门”调查而陷入尴尬。有情报称俄罗斯曾试图干涉2016年美国总统大选。俄罗斯否认了这一指控，特朗普称他的团队没有与俄罗斯串谋。

特朗普共和党的很多议员希望他对俄采取强硬路线，他们支持利用天然气出口来取得政治优势。

俄罗斯财政预算要依靠石油天然气收入，所以抢夺这块市场将使莫斯科受到打击。(完)

编译 王颖；审校 王洋

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