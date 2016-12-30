特朗普上台后可能撤销奥巴马对俄罗斯的制裁令--官员

英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普抗议美方泄露曼彻斯特爆炸案情报
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。
路透檀香山/华盛顿12月29日 - 美国一位高级官员周四称，当选总统特朗普(Donald Trump)有可能会撤销现任总统奥巴马针对俄罗斯的行政命令，甫一上任便允许俄罗斯情报官员返回美国，但这是不妥当的。
在奥巴马宣布针对俄罗斯的制裁后，政府官员在电话会议上告诉记者，没有理由相信俄罗斯会停止干扰美国及其他国家的选举。
“我们认为这些(制裁)措施很重要，因为俄罗斯不会罢手，”一位官员称，“我们通过种种迹象可以判断，他们会干涉其他国家的民主选举，包括我们的一些欧洲盟国在内。”(完)
(编译 刘秀红；审校 白云)
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。
路透5月25日 - 大曼彻斯特警方周四在推特上发文称，英国警方又逮捕了两名与曼彻斯特爆炸案有关联的男子，拘留人数至此增至八人。
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。