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时事要闻 | 2016年 12月 30日 星期五 14:09 BJT

特朗普上台后可能撤销奥巴马对俄罗斯的制裁令--官员

路透檀香山/华盛顿12月29日 - 美国一位高级官员周四称，当选总统特朗普(Donald Trump)有可能会撤销现任总统奥巴马针对俄罗斯的行政命令，甫一上任便允许俄罗斯情报官员返回美国，但这是不妥当的。

在奥巴马宣布针对俄罗斯的制裁后，政府官员在电话会议上告诉记者，没有理由相信俄罗斯会停止干扰美国及其他国家的选举。

“我们认为这些(制裁)措施很重要，因为俄罗斯不会罢手，”一位官员称，“我们通过种种迹象可以判断，他们会干涉其他国家的民主选举，包括我们的一些欧洲盟国在内。”(完)

(编译 刘秀红；审校 白云)

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